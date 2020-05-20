Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч образовательных организаций проводят в РФ обучение дистанционно, наиболее успешно эта практика реализуется в Москве, Подмосковье, Татарстане, Якутии, в Калининграде и Калужской области, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день более 50 тысяч образовательных организаций проводят обучение дистанционно. Отмечу, что наиболее успешно дистанционная форма обучения организована в Москве, Московской области, республиках Татарстан, Саха (Якутия), Калининграде и Калужской области",- сказала Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.
Она отметила, что, учитывая различную эпидемиологическую ситуацию в регионах, субъектам предоставили право принимать решение о завершении учебного года самостоятельно.
"В настоящее время во всех субъектах такие решения приняты, из почти 40,5 тысяч школ около 10 тысяч завершили учебный год по 1-4 классам, более 5 тысяч для 5-8 классов, самое позднее завершение в 1-8 классах запланировали на 30 мая Владимирская и Амурская области, республика Якутия и Забайкальский край", - пояснила Голикова.