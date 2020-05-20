Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением

"В настоящее время во всех субъектах такие решения приняты, из почти 40,5 тысяч школ около 10 тысяч завершили учебный год по 1-4 классам, более 5 тысяч для 5-8 классов, самое позднее завершение в 1-8 классах запланировали на 30 мая Владимирская и Амурская области, республика Якутия и Забайкальский край", - пояснила Голикова.