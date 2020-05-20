Зеленский рассказал, что Кучме сложно на переговорах по Донбассу в Минске

"Действительно, Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику заседаний нашей подгруппы в Минске (представителям Киева – ред.), сложный процесс. Действительно, Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас у нас, когда мы повысили статус нашей группы, что у нас есть Резников, профессиональный человек… Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову", - сказал Зеленский, отметив, что попросил Кучму остаться в переговорах.