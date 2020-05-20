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2020-05-20T12:01
https://ria.ru/20200520/1571717254.html
Зеленский рассказал, что Кучме сложно на переговорах по Донбассу в Минске
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РИА Новости

Зеленский рассказал, что Кучме сложно на переговорах по Донбассу в Минске

11:22 20.05.2020 (обновлено: 12:01 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики.
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"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня (в среду – ред.) из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом украинский президент отметил, что Кучма по-прежнему остается руководителем делегации Киева в контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Действительно, Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику заседаний нашей подгруппы в Минске (представителям Киева – ред.), сложный процесс. Действительно, Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас у нас, когда мы повысили статус нашей группы, что у нас есть Резников, профессиональный человек… Леонид Данилович сказал, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову", - сказал Зеленский, отметив, что попросил Кучму остаться в переговорах.
Ранее Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Богдан Безпалько
15 мая, 10:13
Киев затягивает переговоры по урегулированию в Донбассе, считает эксперт
1191004
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Алексей РезниковСитуация на УкраинеЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРМинскКиевВ мире
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