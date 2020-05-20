Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T08:51
https://ria.ru/20200520/1571709127.html
В СФ назвали причины обострения напряженности между Палестиной и Израилем
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/52/1508005204_0:0:2971:1671_1036x0_80_0_0_6f11ae0eb658fafe8b39e39ef8396094.jpg
РИА Новости

В СФ назвали причины обострения напряженности между Палестиной и Израилем

08:51 20.05.2020
723
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский сенатор Олег Морозов
Российский сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российский сенатор Олег Морозов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый этап эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем является результатом неуклюжих действий Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
19 мая, 23:38
Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
"Это очень опасный этап эскалации напряжённости во взаимоотношениях между Израилем и палестинцами, а также на Ближнем Востоке в целом. Она есть результат очень неуклюжих действий Вашингтона, который планомерно демонтировал все международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования",- сказал Морозов.
По его словам, ключевая ошибка состоит в том, что в этом конфликте нет и не может быть решения, которое учитывает интересы одной стороны и игнорирует интересы другой.
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
21 апреля, 23:22Распространение нового коронавируса
Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19
"Выход нужно искать только на пути права и в наличии международных гарантий для обеих сторон конфликта. США в одиночку таким гарантом быть, как показала жизнь, не могут", - заключил сенатор.
500102
Обсудить 1
Ближний ВостокОлег МорозовСовет Федерации РФПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Проект подводной лодки типа Колумбия
"Ее невозможно засечь": чем угрожают России новейшие субмарины США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Британия намерена продолжать играть ключевую роль в ГА ООН
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Столкновения между палестинцами и израильтянами
Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Apple против США: джентльмены не могут договориться о смене правил
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
05:32Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
05:29Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Лента новостейМолния