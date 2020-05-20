В СФ назвали причины обострения напряженности между Палестиной и Израилем

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новый этап эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем является результатом неуклюжих действий Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
"Это очень опасный этап эскалации напряжённости во взаимоотношениях между Израилем и палестинцами, а также на Ближнем Востоке в целом. Она есть результат очень неуклюжих действий Вашингтона, который планомерно демонтировал все международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования",- сказал Морозов.
По его словам, ключевая ошибка состоит в том, что в этом конфликте нет и не может быть решения, которое учитывает интересы одной стороны и игнорирует интересы другой.
"Выход нужно искать только на пути права и в наличии международных гарантий для обеих сторон конфликта. США в одиночку таким гарантом быть, как показала жизнь, не могут", - заключил сенатор.