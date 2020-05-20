В СФ назвали причины обострения напряженности между Палестиной и Израилем

"Это очень опасный этап эскалации напряжённости во взаимоотношениях между Израилем и палестинцами, а также на Ближнем Востоке в целом. Она есть результат очень неуклюжих действий Вашингтона, который планомерно демонтировал все международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования",- сказал Морозов.