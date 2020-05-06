Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T22:07
https://ria.ru/20200506/1571057794.html
Палестина пригрозила разорвать все соглашения с Израилем и США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565347409_0:180:2337:1495_1036x0_80_0_0_252f70f2955afa995132b984b4c45a2c.jpg
РИА Новости

Палестина пригрозила разорвать все соглашения с Израилем и США

22:07 06.05.2020
2163
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастница акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта
Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ГАЗА, 6 мая - РИА Новости. Палестинская администрация отвергает заявление посла США Дэвида Фридмана о готовности Вашингтона признать аннексию территорий Западного берега реки Иордан Израилем и обещает в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство ВАФА.
"Заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что решение об аннексии якобы является израильским, - ложь, поскольку идея аннексии основана на сделке века и американских картах", - заявил агентству Набиль Абу Родейна, представитель палестинского президента.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа
1 февраля, 15:41
Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем
"Израиль и США не имеют законных прав на аннексию, которая также противоречит международному праву и нелегитимна. Президент Махмуд Аббас подчеркнул, что все соглашения и договоренности с Израилем и Америкой будут аннулированы, если Израиль объявит об аннексии", - добавил представитель палестинского президента.
Ранее в среду посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространён его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
21 апреля, 23:22Распространение нового коронавируса
Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Палестинское руководство также осудило объявленное в среду решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
90980014
Дэвид ФридманМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Отличная новость! Баба с возу, кобыле только легче!
6 мая, 22:32
Эрик Джордан
2210011
Жалко, что они раньше не разорвали соглашения, но всё-таки, лучше позже, чем никогда.
6 мая, 22:48
Эрик Джордан
2110000
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Задержанный в Венесуэле американец планировал вывезти Мадуро в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Прага, Чехия
Контрразведка Чехии попросила расследовать утечку о "дипломате с ядом"
Люди в масках на улице Тель-Авива
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
Дмитрий Босов
Американец требовал в суде $1,3 миллиона у Босова за увольнение
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Настоятеля оптинского подворья в Москве госпитализировали с пневмонией
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Кандидат в замглавы Пентагона ожидает отказа Турции от С-400
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии отменили чрезвычайное положение
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров призвал решать проблемы в отношениях с Британией без политизации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Лента новостейМолния