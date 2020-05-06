Палестина пригрозила разорвать все соглашения с Израилем и США

ГАЗА, 6 мая - РИА Новости. Палестинская администрация отвергает заявление посла США Дэвида Фридмана о готовности Вашингтона признать аннексию территорий Западного берега реки Иордан Израилем и обещает в этом случае выйти из всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство ВАФА.
"Заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что решение об аннексии якобы является израильским, - ложь, поскольку идея аннексии основана на сделке века и американских картах", - заявил агентству Набиль Абу Родейна, представитель палестинского президента.
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"Израиль и США не имеют законных прав на аннексию, которая также противоречит международному праву и нелегитимна. Президент Махмуд Аббас подчеркнул, что все соглашения и договоренности с Израилем и Америкой будут аннулированы, если Израиль объявит об аннексии", - добавил представитель палестинского президента.
Ранее в среду посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью газете "Исраэль ха-Йом", что администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан. По словам посла, официальный Вашингтон готов поддержать такой шаг Израиля, когда "закончится процедура разметки территорий, когда Израиль согласится заморозить строительство в районах территорий зоны C, на которые не будет распространён его суверенитет, когда премьер-министр заявит, что согласен на переговоры с палестинским руководством на основе "плана Трампа". По словам Фридмана, инициатива аннексии должна исходить от израильской стороны.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Палестинское руководство также осудило объявленное в среду решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта о строительстве 1200 единиц жилья для еврейских поселенцев в Гуш Эционе.