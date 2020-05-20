ЕР обсудит предложения в национальный план по восстановлению экономики

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Единая Россия" в среду проведет заседание партийной рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики, сообщает пресс-служба партии.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
"Сегодня, 20 мая, "Единая Россия" проведет заседание федеральной рабочей группы партии по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни", - говорится в сообщении.
Рабочая группа уже подготовила более 300 предложений. В ее состав вошли руководство Совета Федерации и Государственной Думы, губернаторы - секретари региональных отделений ЕР, руководители общественных объединений среднего и крупного бизнеса, представители высшей школы, экономисты.
Среди сформулированных предложений в пресс-службе ЕР перечислили реформу сферы занятости и трудового законодательства, цифровизацию экономики и госуправления, меры по импортозамещению, устранение устаревших правил и требований, поддержку и стимулирование производства.
"Особое внимание уделено строительству, здравоохранению и развитию МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.)", - уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщал Турчак, все предложения направлены на "долгосрочные, структурные изменения экономики и общественной жизни".
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