В Ленобласти выступили с предложением о наказании за первое нарушение ПДД

"С уверенностью можно сказать, что наша страна совершает рывок в развитии современных систем дорожной безопасности. Между тем, в системе наказания нарушителей правил дорожного движения существуют устаревающие и устаревшие подходы, недружественные к автолюбителям", - говорится в письме Петрова на имя Черникова, копия есть в распоряжении РИА Новости.

Петров пишет, что при определении степени наказания за нарушение ПДД инспектор полиции, как правило, назначает нарушителю максимально возможное наказание, которое затем подтверждается судом. Так, если водитель выехал на полосу встречного движения, то, согласно ПДД, он должен заплатить крупный штраф или лишиться права водить автомобиль на несколько месяцев.

"При разборе подобных правонарушений в подавляющем количестве случаев инспектор выбирает для нарушителя лишение прав, а не штраф, даже если его нарушение в конкретной ситуации не представляло опасности для других людей", - отмечает депутат из Ленобласти.

По его мнению, для части автолюбителей, нарушивших ПДД, можно учредить более либеральную практику установления санкционных мер: "нарушившие впервые, а также дисциплинированные водители, которые не имеют неоплаченных штрафов, автомобильных налогов и иных задолженностей, должны получить право выбора меры собственного наказания".