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2020-05-20T03:20
https://ria.ru/20200520/1571705272.html
В Ленобласти выступили с предложением о наказании за первое нарушение ПДД
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РИА Новости

В Ленобласти выступили с предложением о наказании за первое нарушение ПДД

03:20 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим ПДД, возможность самим выбрать меру наказания.
"С уверенностью можно сказать, что наша страна совершает рывок в развитии современных систем дорожной безопасности. Между тем, в системе наказания нарушителей правил дорожного движения существуют устаревающие и устаревшие подходы, недружественные к автолюбителям", - говорится в письме Петрова на имя Черникова, копия есть в распоряжении РИА Новости.
Петров пишет, что при определении степени наказания за нарушение ПДД инспектор полиции, как правило, назначает нарушителю максимально возможное наказание, которое затем подтверждается судом. Так, если водитель выехал на полосу встречного движения, то, согласно ПДД, он должен заплатить крупный штраф или лишиться права водить автомобиль на несколько месяцев.
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"При разборе подобных правонарушений в подавляющем количестве случаев инспектор выбирает для нарушителя лишение прав, а не штраф, даже если его нарушение в конкретной ситуации не представляло опасности для других людей", - отмечает депутат из Ленобласти.
По его мнению, для части автолюбителей, нарушивших ПДД, можно учредить более либеральную практику установления санкционных мер: "нарушившие впервые, а также дисциплинированные водители, которые не имеют неоплаченных штрафов, автомобильных налогов и иных задолженностей, должны получить право выбора меры собственного наказания".
"Если наказание за нарушение допускает штраф или лишение прав, то водитель должен сам определить, как он ответит за свой проступок перед государством. Такая мера позволит повысить мотивацию армии автолюбителей вовремя оплачивать штрафы и налоги, а также поспособствует улучшению социального самочувствия огромной доли населения нашей страны. Прошу вас рассмотреть данную инициативу и дать ей соответствующее экспертное заключение", - говорится в обращении.
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