Истории людей, оказавшихся почти на дне из-за эпидемии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Один апельсин раз в неделю на семью, самые дешевые макароны, все продукты по акции и постоянный страх: "Что делать, если завтра еда закончится совсем?" Так живут люди, лишившиеся из-за эпидемии заработка. Больше других страдают многодетные семьи и матери-одиночки. Откровения тех, у кого сейчас самые сложные времена, — в материале РИА Новости.

"Где были мои глаза"

Инне Литвиненко (имя изменено по ее просьбе) тридцать два. У нее четверо детей. За спиной — два распавшихся брака, непростое детство, тяжелая работа. Родителей лишилась в тринадцать: "Cначала умерла мама, а через полгода убили папу". В детдом Инна не попала — осталась со старшей сестрой. "Окончила девять классов, поступила в училище. Работала с четырнадцати с половиной лет — торговала на рынке, чтобы как-то выжить".

Рано вышла замуж, в восемнадцать родила первую дочь. Брак через некоторое время распался: "Муж активно гулял, стал драться, я плюнула и развелась".

Инна с дочерью жила в родительском доме вместе с сестрой. Но в 2012-м та вышла замуж, родила ребенка и предложила разъехаться: "Не могут две семьи находиться под одной крышей".

Примерно в то же время Инна сошлась со вторым мужем, родила вторую дочь, получила материнский капитал, который добавила к своей доле от продажи недвижимости родителей — от той сделки ей досталось шестьсот тысяч.

Когда Инна с мужем приехали в город, у них родились двое сыновей (одному сейчас три, второму — год). На беду, семейные отношения постепенно портились: супруги то сходились, то расходились, пока наконец не расстались окончательно.

"Вы больше здесь не работаете"

Литвиненко и ее дети живут впятером в съемной "двушке". "Тесновато, но мы уже привыкли, главное — крыша над головой, есть где помыться и еду приготовить. Квартира в хорошем состоянии, в новом доме", — многодетная мать ни на что не жалуется.

После рождения четвертого ребенка она осталась без постоянного дохода. "До маленького работала в магазине, но неофициально. Когда была на пятом месяце, жена начальника подошла и сказала: "Вы свободны, больше нам не нужны". Еще попытались повесить на меня недостачу в тридцать тысяч, которой вообще быть не могло. Я принялась убирать подъезды, чтобы какая-то копейка была", — описывает она ход событий.

Отец троих ее детей поддерживает семью, но заработок у него нестабильный. Об экс-супруге Инна, впрочем, не говорит ни одного дурного слова.

"Зачем мне его ругать? Мы прожили восемь лет. Он отец моих детей, старается им помочь. Ну, не получается у него — что тут поделаешь? Он в охране, теперь дают только официальную зарплату — копейки. Может привезти нам до пяти тысяч рублей в месяц, сейчас вот, правда, было две с половиной. У него раз на раз не приходится. Если хорошо заработает, передаст малышу памперсы, питание, купит что-нибудь всем детям, причем никогда не разбирает: это мои родные, а это твоя дочь. А сейчас ему трудно, он сам снимает жилье".

"Самый страшный день"

Еще в первом браке Инна вместе с мужем взяла кредит — 300 тысяч рублей. Бывший супруг умер в 2014 году, а долг остался и вырос еще больше.

"Раньше платеж был 3500 рублей, сейчас 7500, я не понимаю, почему так, в банке от меня отмахнулись. Когда есть возможность, вношу деньги, если нет — значит, нет. В марте приставы заблокировали детские счета. Я отвезла им справку о том, что это пособия, они не имеют права их отнимать. Счет открыли, но сказали: "Если в следующем месяце не заплатите, опять заблокируем". Само собой, я ничего не внесла, мне негде взять деньги", — переживает Инна.

Практически все "детские" уходят на оплату съемного жилья. Во время эпидемии дают еще пять тысяч рублей в месяц. Но все равно не хватает.

"Самый страшный день был в апреле. Детям практически нечего было есть, старшую дочку отправила к однокласснице, чтобы она там пообедала, а мелким сварила манку на воде. У нас на столе очень редко бывают овощи и мясо. Раз в неделю куплю пару яблок, разделю на всех. То же — со сладостями".

Многодетная мать мечтает вернуться к прежней жизни: "Хочется, чтобы все это побыстрее закончилось, чтобы можно было отдать детей в садик и школу, а самой пойти на работу. И все будет хорошо".

"Жизнь волнами идет"

История Инны — не уникальная. Анна Каштаева из Калининграда оказалась в столь же плачевном положении. Она в одиночку растит пятилетнюю дочь Юлю. Обо всех проблемах при этом рассказывает легко, без трагизма. Нынешние лишения — не первые, с которыми ей пришлось столкнуться.

"Жизнь у меня волнами идет. Когда была маленькой, мы с мамой питались в основном макаронами и самыми дешевыми йогуртами. Никогда не забуду отвратительный вкус грошовых консервов. До сих пор говорю: "Мамочка, спасибо тебе большое, что мы тогда выжили". И когда у меня появилась дочка, был такой момент: сижу у подруги, у меня в кармане 30 рублей на кефир — и все. Я не знала, что делать. Повезло, люди помогли, и я сразу побежала на подработку, а до этого не было денег даже на проезд".

С отцом ребенка она уже несколько лет не поддерживает отношения.

"Он из другого города, познакомились по интернету, все так быстро и бурно произошло… Моя мама была против. Он переехал ко мне, когда родилась дочка, нашел работу здесь, но у него ничего не получилось, сильно косячил. Я сказала: "Езжай назад, зарабатывай нормально, помогай нам, потом либо ты вернешься, либо я к тебе поеду", — вспоминает Анна.

© Фото : из личного архива Анны Каштаевой Анна и Юля © Фото : из личного архива Анны Каштаевой Анна и Юля

В свидетельстве о рождении у Юли в графе "отец" — прочерк. "Предложила ему: "Давай я тебя записывать не буду, так пособие на 500 рублей больше. Он согласился, — в голосе Анны слышится разочарование. — Даже не настаивал".

В итоге несколько раз кавалер вспомнил об Анне и дочери — присылал переводы на сумму в две-три тысячи, а потом окончательно пропал.

"Я с ним виделась пару лет назад. Его мама сказала: "Мы не можем тебе помогать, нам тоже кушать надо".

"Не скажешь, что мы плохо живем"

Но были и хорошие времена. Зарабатывала неплохо, хватало и на ремонт, и на ортопедическую обувь для дочки. В начале этого года еще имелись сбережения, Анна особо не волновалась. В марте должна была выйти на новую работу — няня с проживанием. Надеялась: после того как они с ребенком переедут в чужую семью, ей удастся в случае очередной простуды ухаживать за дочкой "без отрыва от производства". Но эпидемия перечеркнула все планы. Семья, еще совсем недавно вполне благополучная, погрузилась в нищету.

© Фото : из личного архива Анны Каштаевой Анна Каштаева © Фото : из личного архива Анны Каштаевой Анна Каштаева

"Год назад я мебель купила. Если ко мне в квартиру прийти, можно подумать, что мы очень хорошо живем. У дочки проблемы с ногами, ей нужна ортопедическая обувь, когда появились деньги, взяла ей две пары ботинок — не за сто рублей, не за пятьсот, а за три тысячи! Это был просто праздник. Себе — пальто, приятно иметь одежду, сразу приобретенную для себя, по размеру. Еще я люблю делать запасы: купила мяса, накрутила котлеты, кинула в морозилку. С ребенком часто ходила в игровую комнату — большую, с батутом", — описывает сытые времена Анна.

"Яблоки есть всегда"

Второго марта Юля в очередной раз заболела, после чего уже не вернулась в детский сад — его закрыли на карантин. Каштаева оказалась в ловушке: "На подработку не выйти, потому что ребенка не с кем оставить". Мать-одиночка признается: сейчас Юле приходится часто слышать фразу "Доченька, денег нет, когда-нибудь потом куплю".

© Фото : из личного архива Анны Каштаевой Юля © Фото : из личного архива Анны Каштаевой Юля

Анна с Юлей живут в квартире родственников — платят только коммуналку. Поэтому больше всего Каштаева боится, что когда-нибудь не сможет погасить счет за очередной месяц. Помогает мать, которая вместе с отчимом Анны уехала из Калининграда на Север.

"Если появляются деньги, первым делом плачу за квартиру, потом — по кредиткам, трачусь на еду, лекарства. До карантина была стабильная подработка, на все хватало. Как сейчас удается справляться? Не знаю. Честно, девушка, не знаю, как", — едва не плачет она.

Анна уже и не пытается выбраться из долгового омута: делает взнос, а потом снова идет с кредитной картой в магазин.

"Вместе с пособием и помощью мамы мой бюджет — тысяч пятнадцать. Восемь уходит на коммуналку, летом без отопления будет поменьше. Все остальное — на кредитку, что-то заберет банк в качестве процентов. Тысячи четыре я трачу в месяц на жизнь", — объясняет она.

Только недавно Каштаева обратилась в калининградский центр социальной взаимопомощи "Сопричастность". Откладывала до последнего. "Люди живут гораздо хуже, чем я, у них нет своих квартир и по три-четыре ребенка, а я с одним не справляюсь, очень неудобно".

"Теперь получаю продукты. Есть макароны, гречка, горошек консервированный, много чая. А еще у нас дома всегда яблоки — дочка их просто обожает. Лучше себе чего-то не куплю, чем ребенок будет без фруктов. Мы давно не ели нормального мяса, честно скажу. Колбасу берем самую дешевую, сыр стал безумно дорогой, творог если по акции купишь — огромная удача. Не знаю, что будет дальше, держусь только из-за ребенка".

В конце разговора Анна просит: "Вы только не пишите про меня, что я бездарная мать. Я на самом деле стараюсь".

Где получить помощь

Во время эпидемии предусмотрели новые меры поддержки семей с детьми. Это ежемесячное пособие размером пять тысяч рублей на ребенка до трех лет — его получают все обратившиеся вне зависимости от дохода. Также единовременная выплата — десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет. Есть и ежемесячное пособие порядка 5,5 тысячи рублей (варьируется в зависимости от региона) на детей от трех до семи лет, проживающих в малоимущих семьях. Чтобы получить помощь, нужно дистанционно оформить заявление на портале госуслуг.

Потерявшим работу из-за эпидемии могут посодействовать с трудоустройством на сайте "Работа в России". Если за десять дней соискателю не удастся найти подходящую вакансию, ему назначат пособие, максимальный размер — 12 130 рублей. Тем, кто лишился работы позже 1 марта этого года, также выплатят 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

До января 2021-го действует мораторий на выплату пеней за услуги ЖКХ: должникам не отключат воду и электроэнергию. А те, чьи доходы сократились на 30% и более по сравнению с 2019-м, имеют право на кредитные каникулы сроком до полугода.

В ряде регионов наиболее нуждающимся и уязвимым помогают продуктами. Так, в Подмосковье "гуманитарку" могут получить люди старше 60 лет, которые живут одни или являются инвалидами первой группы, а также малоимущие и многодетные семьи.

Попросить продукты можно и у общественников. Например, в Дагестане проходит благотворительная акция #НашДомДагестан, в Твери активисты Фонда городского развития на днях запустили марафон "Забота рядом". Фонд продовольствия "Русь" расширил географию своего проекта "Корзина доброты" — теперь помогут нуждающимся не только в Москве, но и в Подмосковье, в Санкт-Петербурге. На Ставрополье активисты сообщества "Простые люди" собирают средства на закупку самого необходимого для пенсионеров, матерей-одиночек, инвалидов. В Мурманске "гуманитарку" для малоимущих распределяет фонд "Благо".