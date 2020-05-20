В новом сезоне "Ведьмака" появится еще один охотник на чудовищ, пишут СМИ

Как рассказал источник, его сыграет Джоэль Адриан ("Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Меч дракона"). Хемрика нет в книгах, поэтому трудно сказать, в каких эпизодах он будет задействован. По информации инсайдера, этот персонаж может фигурировать в воспоминаниях молодого Геральта (Генри Кавилл).