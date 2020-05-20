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Культура
2020-05-20T04:21
https://ria.ru/20200520/1571623985.html
В новом сезоне "Ведьмака" появится еще один охотник на чудовищ, пишут СМИ
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РИА Новости

В новом сезоне "Ведьмака" появится еще один охотник на чудовищ, пишут СМИ

04:21 20.05.2020
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© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019-...)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. На сайте Redanian Intelligence, посвященном сериалу "Ведьмак" Netflix, опубликовали заметку, в которой сообщается, что во втором сезоне фэнтези-шоу, основанном на одноименной серии романов Анджея Сапковского, появится еще один охотник за сверхъестественным по имени Хемрик.
Как рассказал источник, его сыграет Джоэль Адриан ("Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Меч дракона"). Хемрика нет в книгах, поэтому трудно сказать, в каких эпизодах он будет задействован. По информации инсайдера, этот персонаж может фигурировать в воспоминаниях молодого Геральта (Генри Кавилл).
К актерскому составу также присоединится Вернон Добчефф ("Индиана Джонс и последний крестовый поход") и Алина Ильин. Они сыграют эльфов.
В феврале стало известно, что в новых эпизодах проекта можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн — Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") — Ламберт, Кристофера Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен, Месию Симсон – Франческа и других.
В марте СМИ узнали, что съемки "Ведьмака", которые проходили в Великобритании, приостановили из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, премьеру не перенесли. Выход шоу запланирован на 2021 год.
Кадр из видео о происхождении монстров, показанных в сериале Ведьмак
12 мая, 03:20Культура
В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"
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КультураКоронавирус COVID-19Генри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflixВеликобритания
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