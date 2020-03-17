СМИ узнали, что в Лондоне приостановили съемки "Ведьмака"

Источник рассказал изданию, что работу над проектом отложили на две недели. Всем сотрудникам пришло письмо от руководства на электронную почту, в котором говорится: "Здоровье команды — наша главная задача. Мы имеем дело с беспрецедентной глобальной пандемией, которая находится вне нашего контроля, а во многих случаях связана еще и с ограничениями, установленными правительством".