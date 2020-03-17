Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-17T03:06+0300
https://ria.ru/20200317/1568681944.html
СМИ узнали, что в Лондоне приостановили съемки "Ведьмака"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156045/80/1560458030_291:0:2538:1264_1036x0_80_0_0_dcf1b18dbb74216c70426b78e3bf5c77.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что в Лондоне приостановили съемки "Ведьмака"

03:06 17.03.2020
1649
© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019-...)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что компания Netflix приостановила съемки второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", которые сейчас проходят на студии Arbofield к западу от Лондона из-за вспышки коронавируса, сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что работу над проектом отложили на две недели. Всем сотрудникам пришло письмо от руководства на электронную почту, в котором говорится: "Здоровье команды — наша главная задача. Мы имеем дело с беспрецедентной глобальной пандемией, которая находится вне нашего контроля, а во многих случаях связана еще и с ограничениями, установленными правительством".
Ранее СМИ писали, что стриминговый сервис временно прекратил работу над всеми шоу, съемки которых проходили в США и Канаде.
Известно, что в новом сезоне "Ведьмака" принимают участие: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, а также исполнитель роли Тормунда в "Игра престолов" Кристофер Хивью и другие.
Ожидается, что продолжение шоу выйдет на Netflix в 2021 году.
Кадр из сериала Ведьмак
4 февраля, 23:39Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
100302
КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыКино
Рекомендуем
Клавиатура компьютера
Эксперты предупредили о начале "кибер-коронавируса"
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден выигрывает праймериз в штате Вашингтон
Эквадор
Россияне в Эквадоре хотят вернуться на родину из-за коронавируса
Министр образования Мурманской области Анна Головина
Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Нефтяные вышки
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Пол МакКартни во время выступления на церемонии вручения премии GRAMMY. 26 января 2014
Нашедший эскизы росписи пианино Пол Маккартни получит солидную сумму
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом
Девушка идет по улице Тбилиси в медицинской маске
Школам в КБР рекомендовали ввести свободный график посещения
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Прибывающих в Ухань иностранцев обяжут проходить карантин за свой счет
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Лента новостейМолния