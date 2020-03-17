СМИ узнали, что в Лондоне приостановили съемки "Ведьмака"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что компания Netflix приостановила съемки второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", которые сейчас проходят на студии Arbofield к западу от Лондона из-за вспышки коронавируса, сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что работу над проектом отложили на две недели. Всем сотрудникам пришло письмо от руководства на электронную почту, в котором говорится: "Здоровье команды — наша главная задача. Мы имеем дело с беспрецедентной глобальной пандемией, которая находится вне нашего контроля, а во многих случаях связана еще и с ограничениями, установленными правительством".
Ранее СМИ писали, что стриминговый сервис временно прекратил работу над всеми шоу, съемки которых проходили в США и Канаде.
Известно, что в новом сезоне "Ведьмака" принимают участие: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, а также исполнитель роли Тормунда в "Игра престолов" Кристофер Хивью и другие.
Ожидается, что продолжение шоу выйдет на Netflix в 2021 году.