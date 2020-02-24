Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-24T16:46+0300
https://ria.ru/20200224/1565138793.html
Стал известен актерский состав второго сезона "Ведьмака"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156264/84/1562648459_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_095e68362497fd04ad2706070bad4d43.jpg
РИА Новости

Стал известен актерский состав второго сезона "Ведьмака"

16:46 24.02.2020
474
© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. К актерскому составу "Ведьмака" во втором сезоне присоединятся семь новичков сериала, сообщает Deadline.
Съемки второго сезона, выход которого ожидается в 2021 году, уже начались в Великобритании.
В новых эпизодах проекта можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн - Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") - Ламберт, Тью Эрстеда Расмуссена ("Форсаж 9") - Эскель, Айшу Фабьен Росс - Лидия, Кристофер Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен и Месию Симсон – Франческа.
Вернутся к своим ролям Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти.
Режиссером двух первых серий второго сезона станет Стивен Серджик, третьей и четвертой – Сара О’Корман, пятой и восьмой – Эд Базалджетт и Гита Патель – шестой и седьмой.
Кадр из сериала Игра Престолов
20 февраля, 13:03Культура
Во втором сезоне "Ведьмака" появится Тормунд из "Игры престолов"
"Рецензии на первый сезон "Ведьмака" задали высокие требования к новым актерам второго", - сказала Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер и исполнительный продюсер сериала.
Кадр из сериала Ведьмак
22 декабря 2019, 08:00Культура
"Ведьмак" уже можно смотреть онлайн. Заменит ли он "Игру Престолов"?
420103
КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде
Урок в школе
В финал конкурса "Учитель будущего" вышли 13 команд учителей от ДФО
Кадры из Фолькмарзене, где водитель протаранил толпу людей
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году
Пара в фойе отеля. Архивное фото
Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
Сотрудник Huawei демонстрирует возможности устройства Huawei Mate XS
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе
Мона Лиза из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader
В Париже на аукционе продали "Мону Лизу" из кубиков Рубика
Автомобиль скорой помощи на Украине
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Праздничный фейерверк для ветерана Великой Отечественной войны Соколова Ивана от офицеров СК РФ по Смоленской области
В Вязьме сотрудники СК устроили праздничный салют для ветерана войны
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Премьера заключительного сезона сериала Кухня
Прилучный объявил о разводе после девяти лет брака
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
Лента новостейМолния