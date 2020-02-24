Стал известен актерский состав второго сезона "Ведьмака"

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. К актерскому составу "Ведьмака" во втором сезоне присоединятся семь новичков сериала, . К актерскому составу "Ведьмака" во втором сезоне присоединятся семь новичков сериала, сообщает Deadline.

Съемки второго сезона, выход которого ожидается в 2021 году, уже начались в Великобритании.

В новых эпизодах проекта можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн - Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") - Ламберт, Тью Эрстеда Расмуссена ("Форсаж 9") - Эскель, Айшу Фабьен Росс - Лидия, Кристофер Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен и Месию Симсон – Франческа.

Вернутся к своим ролям Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти.

Режиссером двух первых серий второго сезона станет Стивен Серджик, третьей и четвертой – Сара О’Корман, пятой и восьмой – Эд Базалджетт и Гита Патель – шестой и седьмой.