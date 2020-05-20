Международный аэропорт "Домодедово" имени М. В. Ломоносова – российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Расположен на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 44 километрах к юго-востоку от центра Москвы, в 23 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Постановление о его строительстве было принято Советом Министров СССР 13 ноября 1954 года, а строительные работы начались в 1956 году.

Днем рождения аэропорта "Домодедово" считается 7 апреля 1962 года, когда вышел приказ начальника Главного управления гражданского воздушного флота СССР "Об организации Московского аэропорта Домодедово", в тексте которого значилось "Организовать в составе Московского управления транспортной авиации ГВФ аэропорт Домодедово и впредь именовать его московский аэропорт Домодедово". Название аэропорта произошло от имени города Домодедово, возникшего рядом с одноименной станцией, которая, в свою очередь, названа по имени села.

2 декабря 1962 года на самолете Ил-18 было произведено апробирование взлетно-посадочной полосы аэродрома . В декабре 1963 года начались тренировочные полеты самолета Ту-104, стали осуществляться грузовые и почтовые рейсы. В следующем году "Домодедово" был занесен в

Государственный реестр гражданских аэродромов СССР, выдано свидетельств о о регистрации и годности к эксплуатации аэродрома. 25 марта 1964 года из "Домодедово" вылетел первый пассажирский самолет Ту-104 по маршруту Москва – Свердловск (ныне Екатеринбург). В том же году были открыты рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе (ныне Бишкек), Алма-Ату, Ош, Душанбе, Караганду.

20 мая 1965 года приказом министра Гражданской авиации СССР был введен в эксплуатацию аэровокзал "Домодедово". С 1966 года с аэропорта начали выполняться регулярные пассажирские рейсы, а в 1967 году здесь состоялся воздушный парад. В 1968 году была введена вторая взлетно-посадочная полоса.

Из "Домодедово" совершили свои первые рейсы дальнемагистральный самолет Ил-62 и первый и единственный советский пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144.

Первые три десятилетия своего существования аэропорт обслуживал только внутренние авиарейсы. С него осуществлялись полеты в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, в Поволжье, на Урал и Кавказ. Кроме того, с 1971 года из аэропорта проводились регулярные полеты на самолетах Ан-12 в Заполярье.

В 1992 году "Домодедово" получил статус международного и стал обслуживать рейсы во всех направлениях. В 1996 году был введен в эксплуатацию новый международный зал.

31 октября 1996 года правительство приняло решение о приватизации аэропорта. В 1997 году аэропорт "Домодедово" перешел под управление частной компанией.

В 1999-2000 годах прошла практически полная реконструкция аэровокзального комплекса без прекращения деятельности аэропорта. Расширение площади пассажирских терминалов и всего аэровокзального комплекса проходила и в дальнейшем. В 2015 году был открыт атриум в зоне международных рейсов, расширивший восточную часть аэровокзала, а в 2019 году – западный атриум в зоне внутренних рейсов.

Площадь пассажирского терминала аэропорта "Домодедово" теперь составляет 190 тысяч квадратных метров . На цокольном этаже здания располагается выход на парковку для автомобилей, камеры хранения, гардероб и выходы на посадку международных и внутренних рейсов. Его первый этаж поделен на два сектора – сектор

B для пассажиров международных авиалиний и сектор C для пассажиров внутренних авиалиний.

Также на нем расположены стойки регистрации, различные магазины, заведения общественного питания, залы ожидания, зоны выдачи багажа. На втором этаже находятся зоны ожидания, единый досмотровый центр, магазины, кафе и рестораны, отделения банков.

К западному крылу аэровокзала прилегает крытая платформа "Аэропорт Домодедово", которая является конечной станцией ветки от станции Домодедово Павелецкого вокзала Москвы. В аэропорт из Москвы ходит скоростной электропоезд "Аэроэкспресс".

Аэровокзал "Домодедово" с Москвой также связывает скоростная автомагистраль, которая позволяет попасть в аэропорт как на личном, так и на общественном транспорте. Для размещения транспорта около аэропорта есть восемь парковок общей вместительностью порядка 6,5 тысячи мест.

В 2019 году аэропорту "Домодедово" указом президента России было присвоен о имя Михаила Ломоносова. Имя выбрали жители страны во время общенационального конкурса, проведенного в рамках проекта "Великие имена России". Аэропорт "Домодедово" входит в категорию крупнейших аэропортов Восточной Европы (по классификации Международного совета аэропортов (ACI). Базовый аэропорт в России для авиакомпаний-членов крупнейших мировых авиационных альянсов – Star Alliance и oneworld. Является членом Международного Совета Аэропортов (ACI – Airport Council International).

Аэродром сертифицирован для приема воздушных судов различных типов – от самолетов деловой авиации до пассажирских и грузовых супергигантов. Аэропорт "Домодедово" располагает двумя независимыми взлетно-посадочными полосами, конфигурация которых позволяет организовать их независимую работу даже в сложных погодных условиях.

Для оперативного наземного обслуживания воздушных судов используется современное оборудование.

Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в "Домодедово" выполняют 45 авиакомпани й. Маршрутная сеть включает в себя порядка 200 направлений, 44 из которых являются уникальными. Общий пассажиропоток в 2019 году достиг 28,3 миллиона человек.

Аэропорт имеет свою Фабрику бортового питания, которая обеспечивает питание экипажей и пассажиров, учитывая вкусовые пристрастия граждан различных стран мира.

В 2019 году компания, которой принадлежит аэропорт "Домодедово" , представила проект его развития. В нем предусмотрено расширение инфраструктуры аэропорта с двух до восьми взлетно-посадочных полос. Минтранс РФ выступил резко против этого, в ведомстве опасаются снижения безопасности полетов и создания дискриминационных условий для других московских аэропортов.