Ъ: Минтранс выступил против расширения аэропорта "Домодедово" до восьми ВПП

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минтранс РФ выступил резко против проекта расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос, в ведомстве опасаются снижения безопасности полетов и создания дискриминационных условий для "Шереметьево" и "Внуково", пишет в понедельник газета " Минтранс РФ выступил резко против проекта расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос, в ведомстве опасаются снижения безопасности полетов и создания дискриминационных условий для "Шереметьево" и "Внуково", пишет в понедельник газета " Коммерсант ".

Как прокомментировали РИА Новости в "Домодедово", группа DME представила проект "Мега-аэропорт", который нацелен на создание возможностей для развития трансферного потенциала России и не требует расходов федерального бюджета. Проект концессионного соглашения, по словам собеседника агентства, предполагает, что подготовка территорий для создания новых ВПП – ответственность концессионера, и развитие аэродромной инфраструктуры будет производиться за счёт аэропорта.

"Проект "Мега-аэропорт" рассчитан на перспективу и предполагает сооружение новых ВПП поэтапно в соответствии рыночной целесообразностью. "Домодедово" предлагает "зарезервировать" возможность его реализации. Для этого необходимо внести изменения в схему территориального планирования РФ и включить опцию расширения аэродрома в концессионное соглашение", - сказал представитель аэропорта.

По данным газеты "Коммерсант", "Домодедово" предлагает к 2040 году построить в рамках концессии дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Собственные инвестиции в расширение до 2040 года аэропорт оценивает в 741 миллиард рублей, из которых 457 миллиардов - заемные средства, знают источники издания.

По сведениям "Коммерсанта", министр транспорта Евгений Дитрих направил в правительство проект доклада президенту РФ с критикой проекта. В частности отмечается, что инфраструктура московского авиаузла достаточна и без расширения "Домодедово", строительство дополнительных ВПП в воздушной гавани не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года и приведет к снижению безопасности полетов, а также создаст "дискриминационные условия" для "Шереметьево" и "Внуково".