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РИА Новости

Ъ: Минтранс выступил против расширения аэропорта "Домодедово" до восьми ВПП

10:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота авиадиспетчеров аэропорта "Домодедово"
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Работа авиадиспетчеров аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минтранс РФ выступил резко против проекта расширения инфраструктуры аэропорта "Домодедово" с двух до восьми взлетно-посадочных полос, в ведомстве опасаются снижения безопасности полетов и создания дискриминационных условий для "Шереметьево" и "Внуково", пишет в понедельник газета "Коммерсант".
Как прокомментировали РИА Новости в "Домодедово", группа DME представила проект "Мега-аэропорт", который нацелен на создание возможностей для развития трансферного потенциала России и не требует расходов федерального бюджета. Проект концессионного соглашения, по словам собеседника агентства, предполагает, что подготовка территорий для создания новых ВПП – ответственность концессионера, и развитие аэродромной инфраструктуры будет производиться за счёт аэропорта.
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"Проект "Мега-аэропорт" рассчитан на перспективу и предполагает сооружение новых ВПП поэтапно в соответствии рыночной целесообразностью. "Домодедово" предлагает "зарезервировать" возможность его реализации. Для этого необходимо внести изменения в схему территориального планирования РФ и включить опцию расширения аэродрома в концессионное соглашение", - сказал представитель аэропорта.
По данным газеты "Коммерсант", "Домодедово" предлагает к 2040 году построить в рамках концессии дополнительно еще шесть ВПП, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. Собственные инвестиции в расширение до 2040 года аэропорт оценивает в 741 миллиард рублей, из которых 457 миллиардов - заемные средства, знают источники издания.
По сведениям "Коммерсанта", министр транспорта Евгений Дитрих направил в правительство проект доклада президенту РФ с критикой проекта. В частности отмечается, что инфраструктура московского авиаузла достаточна и без расширения "Домодедово", строительство дополнительных ВПП в воздушной гавани не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года и приведет к снижению безопасности полетов, а также создаст "дискриминационные условия" для "Шереметьево" и "Внуково".
РИА Новости в Минтрансе подтвердили лишь факт получения предложений "Домодедово" о расширении. "Предложение "Домодедово" поступало в Минтранс", - сказал собеседник агентства.
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Министерство транспорта РФДомодедово (аэропорт)МоскваЭкономика
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