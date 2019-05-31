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РИА Новости

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева.
Воздушная гавань Воронежа названа в честь Петра Первого, Магадана — Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени будет носить имя Дмитрия Менделеева.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Проект "Великие имена России"

В октябре — ноябре прошлого года жители страны могли выбрать, какие имена получат аэропорты. Проголосовать можно было на сайте великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров.
В проекте приняли участие более 5,5 миллиона человек.
Цель проекта — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
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Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Общество
Популярные комментарии
без паники. отличное название аэропортов!
31 мая, 14:15
ARAlex Rin
143510017
Будешь в России, лично приеду за тобой на черном воронке, отправлю на Колыму - родину вашего страха)) А Ким чен ын расстреляет тебя там и съест, прямо на партсобрании ))
31 мая, 13:56
Лиловый Шар РФ
130400010
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