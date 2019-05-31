Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева.

Воздушная гавань Воронежа названа в честь Петра Первого, Магадана — Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени будет носить имя Дмитрия Менделеева.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Проект "Великие имена России"

В октябре — ноябре прошлого года жители страны могли выбрать, какие имена получат аэропорты. Проголосовать можно было на сайте великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров.

В проекте приняли участие более 5,5 миллиона человек.