Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева.
Воздушная гавань Воронежа названа в честь Петра Первого, Магадана — Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени будет носить имя Дмитрия Менделеева.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.
Проект "Великие имена России"
В октябре — ноябре прошлого года жители страны могли выбрать, какие имена получат аэропорты. Проголосовать можно было на сайте великиеимена.рф, а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров.
В проекте приняли участие более 5,5 миллиона человек.
Цель проекта — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
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