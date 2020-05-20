Не только Джоффри. Актеры, которые сыграли злодеев так, что им поверили

© Warner Bros. Pictures (1971)

Малкольм Макдауэлл, "Заводной апельсин"

В одном из интервью режиссер Стэнли Кубрик заявил, что если бы Малкольм Макдауэлл не снялся в "Заводном апельсине", фильма бы не было. Тот согласился, хотя признавался, что роль далась ему нелегко.

Когда гимн "старому доброму ультранасилию" вышел на экраны, в Америке ему присвоили категорию Х (только для взрослых), а во многих станах запретили. В Великобритании об этом попросил сам Кубрик под давлением посыпавшихся угроз. Запрет, кстати, фактически действует до сих пор.

Макдауэлл потом часто играл злодеев — Калигулу в одноименном фильме, организатора расстрела Николая II в "Цареубийце" Шахназарова и даже советского маньяка-педофила, прототипом которого был Чикатило ("Эвиленко").