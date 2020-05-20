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Культура
2020-05-20T08:05
https://ria.ru/20200520/1571518151.html
Не только Джоффри. Актеры, которые сыграли злодеев так, что им поверили
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571424808_0:66:800:516_1036x0_80_0_0_0b307847f0e109dc7c5845ec66d87439.jpg
РИА Новости

Не только Джоффри. Актеры, которые сыграли злодеев так, что им поверили

08:00 20.05.2020 (обновлено: 08:05 20.05.2020)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сегодня день рождения Джека Глисона, известного по одной, но уж очень яркой роли — злодея Джоффри Баратеона из сериала "Игра престолов". Актер сыграл настолько убедительно, что зрители его искренне невзлюбили. Да и сам он признавался, что от этого персонажа у него "мурашки". Закончив работу над сериалом, Глисон хотел уйти из кино, но совсем недавно передумал. О том, кто еще из его коллег сразу ассоциируется с экранными негодяями, — в фотоленте РИА Новости.
© American Movie Classics (AMC) (2008)

Анна Ганн, "Во все тяжкие"

"Может мне кто-то сказать, где найти Анну Ганн, чтобы я мог ее убить?" — посты в соцсетях примерно такого содержания не раз читала актриса, сыгравшая жену главного героя Скайлер Уайт в сериале "Во все тяжкие". Подобная реакция на персонажа напугала Анну Ганн и вынудила принять дополнительные меры безопасности. А еще принесла две премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале.

Кадр из сериала Во все тяжкие
1 из 8

Анна Ганн, "Во все тяжкие"

"Может мне кто-то сказать, где найти Анну Ганн, чтобы я мог ее убить?" — посты в соцсетях примерно такого содержания не раз читала актриса, сыгравшая жену главного героя Скайлер Уайт в сериале "Во все тяжкие". Подобная реакция на персонажа напугала Анну Ганн и вынудила принять дополнительные меры безопасности. А еще принесла две премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале.

© American Movie Classics (AMC) (2008)
CC0 / Box Office Attractions Company / Fox Film Corp. /

Теда Бара, "Саломея", "Клеопатра" и другие фильмы

Преследовали актеров после отрицательных ролей уже в первые годы кинематографа. Так было с секс-символом Голливуда 1910-х годов Тедой Барой, которая во многом сформировала образ женщины-вамп, коварно соблазняющей мужчин. Ее сторонились на улицах, отказывались обслуживать в ресторанах, а однажды некая бдительная мать вызвала полицию после того, как увидела, что ее ребенок разговаривает с Тедой.

Кадр из фильма То был дурак
2 из 8

Теда Бара, "Саломея", "Клеопатра" и другие фильмы

Преследовали актеров после отрицательных ролей уже в первые годы кинематографа. Так было с секс-символом Голливуда 1910-х годов Тедой Барой, которая во многом сформировала образ женщины-вамп, коварно соблазняющей мужчин. Ее сторонились на улицах, отказывались обслуживать в ресторанах, а однажды некая бдительная мать вызвала полицию после того, как увидела, что ее ребенок разговаривает с Тедой.

CC0 / Box Office Attractions Company / Fox Film Corp. /
© Warner Bros. Pictures (1971)

Малкольм Макдауэлл, "Заводной апельсин"

В одном из интервью режиссер Стэнли Кубрик заявил, что если бы Малкольм Макдауэлл не снялся в "Заводном апельсине", фильма бы не было. Тот согласился, хотя признавался, что роль далась ему нелегко.

Когда гимн "старому доброму ультранасилию" вышел на экраны, в Америке ему присвоили категорию Х (только для взрослых), а во многих станах запретили. В Великобритании об этом попросил сам Кубрик под давлением посыпавшихся угроз. Запрет, кстати, фактически действует до сих пор.

Макдауэлл потом часто играл злодеев — Калигулу в одноименном фильме, организатора расстрела Николая II в "Цареубийце" Шахназарова и даже советского маньяка-педофила, прототипом которого был Чикатило ("Эвиленко").

Кадр из фильма Заводной апельсин
3 из 8

Малкольм Макдауэлл, "Заводной апельсин"

В одном из интервью режиссер Стэнли Кубрик заявил, что если бы Малкольм Макдауэлл не снялся в "Заводном апельсине", фильма бы не было. Тот согласился, хотя признавался, что роль далась ему нелегко.

Когда гимн "старому доброму ультранасилию" вышел на экраны, в Америке ему присвоили категорию Х (только для взрослых), а во многих станах запретили. В Великобритании об этом попросил сам Кубрик под давлением посыпавшихся угроз. Запрет, кстати, фактически действует до сих пор.

Макдауэлл потом часто играл злодеев — Калигулу в одноименном фильме, организатора расстрела Николая II в "Цареубийце" Шахназарова и даже советского маньяка-педофила, прототипом которого был Чикатило ("Эвиленко").

© Warner Bros. Pictures (1971)
© Кинокомпания CTB (2007)

Алексей Полуян, "Груз 200"

Наверное, один из самых тяжелых российских фильмов — "Груз 200" Алексея Балабанова. Роль насильника-милиционера Журова режиссер предлагал Сергею Маковецкому, но тот отказался. В итоге на экране появился питерский актер Алексей Полуян, весельчак и комик.

Начал он карьеру с "Пацанов" Динары Асановой, снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Особенностях национальной охоты", "Брате" и других фильмах.

Члены съемочной группы вспоминали, что образ тяжело подействовал на Полуяна, после сцены с изнасилованием он даже расплакался. Впоследствии актера принимали за реального садиста и несколько раз избивали на улице. Восстановиться он уже не смог, спился, и через несколько лет его не стало.

Кадр из фильма Груз 200
4 из 8

Алексей Полуян, "Груз 200"

Наверное, один из самых тяжелых российских фильмов — "Груз 200" Алексея Балабанова. Роль насильника-милиционера Журова режиссер предлагал Сергею Маковецкому, но тот отказался. В итоге на экране появился питерский актер Алексей Полуян, весельчак и комик.

Начал он карьеру с "Пацанов" Динары Асановой, снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Особенностях национальной охоты", "Брате" и других фильмах.

Члены съемочной группы вспоминали, что образ тяжело подействовал на Полуяна, после сцены с изнасилованием он даже расплакался. Впоследствии актера принимали за реального садиста и несколько раз избивали на улице. Восстановиться он уже не смог, спился, и через несколько лет его не стало.

© Кинокомпания CTB (2007)

Хоакин Феникс, "Гладиатор"

Бывает и так, что даже партнеры не могут разобрать, играет их коллега или он на самом деле такой. Так было, например, с Хоакином Фениксом в "Гладиаторе" Ридли Скотта.

Его римский император Коммод получился неврастеничным и временами безумным. Таким же порой казалось съемочной группе и поведение Феникса. Он старался не выходить из образа и много импровизировал. Например, в сцене "Разве я не милосерден" Луцилла натурально отшатывается и пугается — реплики с криком в сценарии не было. Неясно, как сам Хоакин спустя 20 лет относится к роли, но рассказывают, что на своих фото из "Гладиатора" он никогда не расписывается.

Кадр из фильма Гладиатор
5 из 8

Хоакин Феникс, "Гладиатор"

Бывает и так, что даже партнеры не могут разобрать, играет их коллега или он на самом деле такой. Так было, например, с Хоакином Фениксом в "Гладиаторе" Ридли Скотта.

Его римский император Коммод получился неврастеничным и временами безумным. Таким же порой казалось съемочной группе и поведение Феникса. Он старался не выходить из образа и много импровизировал. Например, в сцене "Разве я не милосерден" Луцилла натурально отшатывается и пугается — реплики с криком в сценарии не было. Неясно, как сам Хоакин спустя 20 лет относится к роли, но рассказывают, что на своих фото из "Гладиатора" он никогда не расписывается.

© Warner Bros. Pictures (2007)

Имелда Стонтон, "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Во вселенной Гарри Поттера много всяких злодеев, причем довольно замысловатых, ведь это фэнтези. Профессор в тюрбане, у которого на затылке живет другое существо, расисты-волшебники, тролли, трехголовые собаки…

Но самым страшным большинство фанатов считают Долорес Амбридж — чиновницу из Министерства магии. С этим согласен и Стивен Кинг. Любительницу розового цвета и котят, а также правил, распорядков и слепого подчинения писатель даже назвал величайшей выдуманной злодейкой со времен Ганнибала Лектера.

Актриса Имелда Стонтон, сыгравшая этого персонажа, признается, что, услышав оценку продюсера "идеально подходит", не поняла, комплимент это или нет. С момента выхода "Ордена..." даже журналисты называют Стонтон не иначе как Долорес Амбридж, хотя после этого она снялась в нескольких фильмах, в том числе в "Малефисенте", "Приключениях Паддингтона" и сериале "Аббатство Даунтон".

Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
6 из 8

Имелда Стонтон, "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Во вселенной Гарри Поттера много всяких злодеев, причем довольно замысловатых, ведь это фэнтези. Профессор в тюрбане, у которого на затылке живет другое существо, расисты-волшебники, тролли, трехголовые собаки…

Но самым страшным большинство фанатов считают Долорес Амбридж — чиновницу из Министерства магии. С этим согласен и Стивен Кинг. Любительницу розового цвета и котят, а также правил, распорядков и слепого подчинения писатель даже назвал величайшей выдуманной злодейкой со времен Ганнибала Лектера.

Актриса Имелда Стонтон, сыгравшая этого персонажа, признается, что, услышав оценку продюсера "идеально подходит", не поняла, комплимент это или нет. С момента выхода "Ордена..." даже журналисты называют Стонтон не иначе как Долорес Амбридж, хотя после этого она снялась в нескольких фильмах, в том числе в "Малефисенте", "Приключениях Паддингтона" и сериале "Аббатство Даунтон".

© Warner Bros. Pictures (2007)
© Home Box Office (HBO) (2011-2019)

Иван Реон, "Игра престолов"

Еще один мерзкий персонаж "Игры престолов" — младший Болтон. В отличие от того же Джоффри, который чаще всего совершал зло чужими руками (неудивительно, ведь он был королем), Рамси любил все делать сам — с энтузиазмом сдирать кожу с врагов или травить их собаками.

Британский актер Иван Реон, который до этого был известен ролью забитого тихони в сериале "Отбросы", сыграл очень достоверно. Такой травли, как Глисону, ему не устраивали, хоть и, бывало, оскорбляли на улице. Но часть 14-летних поклонниц от Реона все-таки отшатнулась. А режиссеры стали предлагать ему нестандартные образы — например, молодого Гитлера в сериале "Городские легенды" (эпизод "Адольф — художник").

Кадр из сериала Игра Престолов
7 из 8

Иван Реон, "Игра престолов"

Еще один мерзкий персонаж "Игры престолов" — младший Болтон. В отличие от того же Джоффри, который чаще всего совершал зло чужими руками (неудивительно, ведь он был королем), Рамси любил все делать сам — с энтузиазмом сдирать кожу с врагов или травить их собаками.

Британский актер Иван Реон, который до этого был известен ролью забитого тихони в сериале "Отбросы", сыграл очень достоверно. Такой травли, как Глисону, ему не устраивали, хоть и, бывало, оскорбляли на улице. Но часть 14-летних поклонниц от Реона все-таки отшатнулась. А режиссеры стали предлагать ему нестандартные образы — например, молодого Гитлера в сериале "Городские легенды" (эпизод "Адольф — художник").

© Home Box Office (HBO) (2011-2019)
© Atlas Entertainment (2016)

Джаред Лето, "Отряд самоубийц"

Конечно, бывало, когда актер очень хотел достоверно перевоплотиться в злодея, но зрители все равно не поверили.

Так случилось с Джаредом Лето, который для роли Джокера в фильме "Отряд самоубийц" несколько месяцев почти не выходил из образа, принес на одну из репетиций свиную голову, отправил партнерше Марго Робби любовное послание с живой крысой, а еще практиковал зловещий смех на улицах Нью-Йорка и Торонто. Но все зря. Зрители назвали Джокера Лето слишком гламурным, совсем нестрашным и одним из самых неубедительных суперзлодеев.

Кадр из фильма Отряд самоубийц
8 из 8

Джаред Лето, "Отряд самоубийц"

Конечно, бывало, когда актер очень хотел достоверно перевоплотиться в злодея, но зрители все равно не поверили.

Так случилось с Джаредом Лето, который для роли Джокера в фильме "Отряд самоубийц" несколько месяцев почти не выходил из образа, принес на одну из репетиций свиную голову, отправил партнерше Марго Робби любовное послание с живой крысой, а еще практиковал зловещий смех на улицах Нью-Йорка и Торонто. Но все зря. Зрители назвали Джокера Лето слишком гламурным, совсем нестрашным и одним из самых неубедительных суперзлодеев.

© Atlas Entertainment (2016)
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КультураГолливудСШАчто посмотретьКино и сериалыГарри ПоттерВо все тяжкие (сериал)Игра престолов (сериал)Хоакин ФениксСтэнли КубрикДжаред ЛетоАлексей Балабанов
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