Джоффри из "Игры престолов" решил вернуться в кино

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ирландский актер Джек Глисон, получивший известность после роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", решил вернуться в кино после шестилетнего перерыва, Ирландский актер Джек Глисон, получивший известность после роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", решил вернуться в кино после шестилетнего перерыва, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что он снялся в многосерийной комедии Out of her mind ("Из ее головы") вместе с английской актрисой Сарой Паско (она же написала сценарий). Сериал посвящен семейным проблемам и их решению.

"Мы превратили мой мозг в "тематический парк", куда всех приглашаем. Актерский состав невероятный. Не могу дождаться, когда зрители увидят, что мы сделали", — прокомментировала Паско.

Известно, что в проекте приняли участие: Джульет Стивенсон, Фиона Баттон, Кариад Ллойд, Эд Эдмондсон, Навин Чоудри, Шон Джилдер и другие.

Остальные подробности пока держатся в секрете.