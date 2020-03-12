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Джоффри из "Игры престолов" решил вернуться в кино
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РИА Новости

Джоффри из "Игры престолов" решил вернуться в кино

02:15 12.03.2020 (обновлено: 10:20 12.03.2020)
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© Home Box Office (HBO) (2011-2019)Кадр из сериала "Игра Престолов"
Кадр из сериала Игра Престолов
© Home Box Office (HBO) (2011-2019)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ирландский актер Джек Глисон, получивший известность после роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", решил вернуться в кино после шестилетнего перерыва, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал изданию, что он снялся в многосерийной комедии Out of her mind ("Из ее головы") вместе с английской актрисой Сарой Паско (она же написала сценарий). Сериал посвящен семейным проблемам и их решению.
"Мы превратили мой мозг в "тематический парк", куда всех приглашаем. Актерский состав невероятный. Не могу дождаться, когда зрители увидят, что мы сделали", — прокомментировала Паско.
Известно, что в проекте приняли участие: Джульет Стивенсон, Фиона Баттон, Кариад Ллойд, Эд Эдмондсон, Навин Чоудри, Шон Джилдер и другие.
Остальные подробности пока держатся в секрете.
В 2014 году после выхода второй серии четвертого сезона фэнтези-шоу (именно в этом эпизоде Джоффри умирает) Джек Глисон заявил, что уходит из кинематографа. Она объяснил, что "перестал получать от этого удовольствие".
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