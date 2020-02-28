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Очередь из фанатов. Как обнять звезду в Берлине
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РИА Новости

Очередь из фанатов. Как обнять звезду в Берлине

08:00 28.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма "Минамата" в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020"
Актер Джонни Депп на красной дорожке премьеры фильма Минамата в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Берлинский кинофестиваль считается очень демократичным, хотя на премьеры сюда приезжают мировые звезды. Поэтому каждый февраль в столице Германии собираются сотни охотников за селфи с селебрити. О том, просто ли встретить здесь знаменитость, что для этого делать и как себя вести, — в материале РИА Новости.

Главное место "охоты"

"Ради Джонни Деппа я преодолела пол-Европы и сделала много фото с ним, — радуется Кьяра из Италии. — Селфи не получилось, было много народу, но он помахал мне в камеру!"

Берлинале проходит по всему городу, однако основное "место силы" — это "Берлинале Паласт" на площади Марлен Дитрих (там главные красные ковровые дорожки).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп (второй справа) на красной дорожке премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020"
Американский актеры Джонни Депп (второй справа) на красной дорожке премьеры фильма Минамата (Minamata) в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американский актер Джонни Депп (второй справа) на красной дорожке премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020"
Рядом — многозальный кинотеатр для показа фильмов журналистам и отель "Гранд Хайятт", где проводят пресс-конференции. Туда пустят только с аккредитацией, но это не значит, что звезды недоступны.
Знающие поклонники дежурят у черного входа в отель, куда подкатывают машины с селебрити. Улицу перекрывают, а чтобы особо ярые фанаты не испугали гостей, вход тоже огораживают.
© РИА Новости / Анна НехаеваФанаты дежурят у заднего входа в гостиницу "Гранд Хайятт" в Берлине
Фанаты дежурят у заднего входа в гостиницу Гранд Хайятт в Берлине
1 из 3
Фанаты дежурят у заднего входа в гостиницу "Гранд Хайятт" в Берлине
© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна НехаеваФотографы и зеваки ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
Фотографы и зеваки ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
2 из 3
Фотографы и зеваки ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна НехаеваПерекрытие улицы перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
Перекрытие улицы перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
3 из 3
Перекрытие улицы перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Анна Нехаева
1 из 3
Фанаты дежурят у заднего входа в гостиницу "Гранд Хайятт" в Берлине
© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 3
Фотографы и зеваки ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Анна Нехаева
3 из 3
Перекрытие улицы перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Анна Нехаева
Тут толпятся те, кто хочет сделать селфи и попросить автограф, а напротив, с другой стороны улицы — фотографы-любители.
Подруги Сольвейг и Керстин — из Берлина. По их словам, они охотятся за звездами с 2005 года. Признаются, что это дело непростое: если приезжает известный актер или актриса, приходить к черному входу надо за четыре-пять часов. Плюс февральская переменчивая погода часто подводит — то дождь, то ледяной ветер. Одеваться они советуют тепло: шапки, пальто, жилетки.
© РИА Новости / Анна НехаеваСольвейг и Керстин ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
Сольвейг и Керстин ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
© РИА Новости / Анна Нехаева
Сольвейг и Керстин ждут приезда звезд перед премьерой на 70-м Берлинском кинофестивале
Свои фотографии подруги нигде не публикуют, хранят в личных архивах и хвастаются друзьям.

"Похоже на спорт, но любительский, — замечает Сольвейг. — Это азарт и адреналин".

Джонни Депп и строгий телохранитель

"Некоторые селебрити очень приятные в общении — никого не обделяют вниманием, — рассказывает Керстин. — В этом году больше всего ждала Джонни Деппа. Он и автографы раздал, и подошел к нам на другую сторону улицы, чтобы сфотографироваться, пожать кому-то руку".
Из-за строгого телохранителя, который быстро завел актера в здание, почти все фото получились смазанными, а ракурс — сбоку или со спины, с сожалением добавила Керстин. Поэтому подруги решили повторить попытку на премьере фильма "Минамата".
Торжественный показ проходил во "Фридрихштадтпаласте", который поклонники буквально штурмовали. Как говорят завсегдатаи фестиваля, столько зрителей здесь давно не было. Депп общался в основном с журналистами, фанаты стояли на улице, и им достались только воздушные поцелуи.
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Но не все звезды столь радушны. Например, Роберто Бениньи (сыграл в "Пиноккио") не стал приветствовать поклонников (позднее оправдался дождем и тем, что опаздывал) и буквально пробежал от машины до входа.

Скромный Киану Ривз и молодая Тейлор Свифт

Еще один берлинец, Хайран — настоящий ветеран Берлинале: ходит на фестиваль с 1978 года! У него тоже есть свои секреты по "отлову", но он ими делится неохотно. Главное, по его словам, при встрече со звездой быть вежливым, спокойным и просить о селфи аккуратно, без напора.
© РИА Новости / Анна НехаеваХайран показывает фото, которое он сделал на Берлинале 1978 года
Хайран показывает фото, которое он сделал на Берлинале 1978 года
© РИА Новости / Анна Нехаева
Хайран показывает фото, которое он сделал на Берлинале 1978 года
За свою "карьеру" он повстречал десятки знаменитостей. Перед тем как ответить на вопрос, кто произвел на него самое яркое впечталение, долго думал.

"Пожалуй, Киану Ривз. Он был тут несколько лет назад, очень скромный парень, — наконец произнес Хайран. — Мы пересеклись на одной из презентаций. У него мягкое рукопожатие. А еще там все танцевали, и Киану случайно наступил мне на ногу — долго извинялся и чувствовал себя неловко. Приятные воспоминания".

Звезд можно встретить и у отелей. Например, Хайран однажды так столкнулся с Тейлор Свифт.
"Я просто стоял у входа, ждал кого-то другого, а тут она выходит, — говорит он. — Ей тогда было 19 лет, начинающая певица. Она без пафоса — спокойно с ней поболтали целых десять минут".

Не только для прессы

© РИА Новости / Анна НехаеваФотографы в пресс-центре Берлинского кинофестиваля
Фотографы в пресс-центре Берлинского кинофестиваля
© РИА Новости / Анна Нехаева
Фотографы в пресс-центре Берлинского кинофестиваля
Поклонники звезд есть и среди профессионалов, ведь с аккредитацией возможностей больше. Так, фотограф с 20-летним стажем на международных кинофестивалях Денис Макаренко собрал большую коллекцию автографов и селфи.
"Из всех знаменитостей, которых я встречал, больше всего были расположены общаться с фанатами Брэд Питт, Джордж Клуни и Том Круз, — рассказывает он. — А Хоакин Феникс — с характером, многое зависит от его настроения. И он никогда не расписывается на своих фото из фильма "Гладиатор".
© Денис МакаренкоСаймон Бейкер и Денис Макаренко, фото из личного архива
Саймон Бейкер и Денис Макаренко, фото из личного архива
© Денис Макаренко
Саймон Бейкер и Денис Макаренко, фото из личного архива
На этом Берлинале Макаренко больше всего ждал встречи с австралийцем Саймоном Бейкером (известен по роли в сериале "Менталист"). Новую картину с ним, "Высокогорье", показывали в параллельной программе.

"Он оказался простым парнем, с удовольствием со всеми делал фотографии", — отметил Макаренко.

Особый сорт адреналина

Конечно, кульминация — премьера картины, когда съемочная группа проходит по ковровой дорожке. Особый шик — если это главная дорожка перед "Берлинале Паласт".
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Здесь оборудована специальная фан-зона, куда пускают без билета или аккредитации. Правда, если ожидаются голливудские звезды, приходить надо за много часов. Можно встать напротив профессиональных фотографов или попробовать проникнуть на специальную двухэтажную крытую вышку — оттуда открывается вид сверху. Автограф или селфи не получить, зато тепло и ракурс хороший.
Даниэла из Испании признается, что больше всего на этом фестивале ждет Сальму Хайек. Актриса снялась в картине "Неизбранные дороги" режиссера Салли Портер, фильм участвует в основном конкурсе, значит, премьера пройдет как раз в "Берлинале Паласт".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поклонники актера Джонни Деппа во время премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020".

Поклонники актера Джонни Деппа во время премьеры фильма Минамата (Minamata) в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020.
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Поклонники актера Джонни Деппа во время премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Нехаева

"Берлинале Паласт" днем. Вышка для фанатов (слева)

Берлинале Паласт днем. Вышка для фанатов (справа)
2 из 2

"Берлинале Паласт" днем. Вышка для фанатов (слева)

© РИА Новости / Анна Нехаева
1 из 2

Поклонники актера Джонни Деппа во время премьеры фильма "Минамата" (Minamata) в рамках юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале-2020".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

"Берлинале Паласт" днем. Вышка для фанатов (слева)

© РИА Новости / Анна Нехаева
"На одном из местных киношных событий в Испании я оказалась вместе с Сальмой, она меня поразила, — говорит Даниэла. — Мне даже повезло чуть приобнять ее. Хочу здесь ее тоже встретить".
Как считают многие фанаты, на Берлинале все возможно! Главное, быть вежливым, не слишком напористым, но при этом уверенным.
Берлинале продлится до 1 марта.
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КультураТейлор Свифт (певица)Киану РивзДжордж КлуниБерлинский кинофестивальДжонни ДеппБерлин (город)
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