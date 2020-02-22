На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом

БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Драму "Минамата" американского режиссера Эндрю Левитаса показали во внеконкурсной программе Berlinale Special международного Берлинского кинофестиваля, премьера состоялась в пятницу вечером.

Фильм рассказывает о поездке известного американского фотографа Уильяма Юджина Смита (W. Eugene Smith) в маленький прибрежный город Минамата в Японии, который страдает от последствий экологической катастрофы, вызванной промышленным загрязнением местной воды ртутью. Роли в "Минамате" исполнили Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада и другие.

Актер Джонни Депп вложил много сил в картину "Минамата" о событиях в небольшом японском городе, который пострадал от экологической катастрофы, эта трагедия продолжает его беспокоить, рассказал на пресс-конференции в рамках Берлинале режиссер Эндрю Левитас.

"Джонни был двигателем всего проекта с самого первого дня. Он мне все уши прожужжал, хоть он и не любит говорить об этом на публике, не любит показывать, насколько его действительно беспокоят такие трагедии. Но он вложил огромное количество сил в картину, все, что вы видите на экране, родилось благодаря его горячему желанию. Смотрите, он уже занервничал, но это правда", — сказал Левитас.

Картина основана на реальных событиях — в середине прошлого века в Минамате обнаружили болезнь, вызванную отравлением органическими соединениями ртути. Причиной ее возникновения стал продолжительный сброс отходов, который производил химический завод, в местный залив. Жители города, которые питались зараженной рыбой и морепродуктами из залива, начинали заболевать. По словам Деппа, который исполнил фотографа Юджина Смита, он всегда им восхищался, и не только благодаря творчеству.