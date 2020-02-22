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На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
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РИА Новости

На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом

01:31 22.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Драму "Минамата" американского режиссера Эндрю Левитаса показали во внеконкурсной программе Berlinale Special международного Берлинского кинофестиваля, премьера состоялась в пятницу вечером.
Фильм рассказывает о поездке известного американского фотографа Уильяма Юджина Смита (W. Eugene Smith) в маленький прибрежный город Минамата в Японии, который страдает от последствий экологической катастрофы, вызванной промышленным загрязнением местной воды ртутью. Роли в "Минамате" исполнили Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада и другие.
Актер Джонни Депп вложил много сил в картину "Минамата" о событиях в небольшом японском городе, который пострадал от экологической катастрофы, эта трагедия продолжает его беспокоить, рассказал на пресс-конференции в рамках Берлинале режиссер Эндрю Левитас.
"Джонни был двигателем всего проекта с самого первого дня. Он мне все уши прожужжал, хоть он и не любит говорить об этом на публике, не любит показывать, насколько его действительно беспокоят такие трагедии. Но он вложил огромное количество сил в картину, все, что вы видите на экране, родилось благодаря его горячему желанию. Смотрите, он уже занервничал, но это правда", — сказал Левитас.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Берлинский кинофестиваль
Картина основана на реальных событиях — в середине прошлого века в Минамате обнаружили болезнь, вызванную отравлением органическими соединениями ртути. Причиной ее возникновения стал продолжительный сброс отходов, который производил химический завод, в местный залив. Жители города, которые питались зараженной рыбой и морепродуктами из залива, начинали заболевать. По словам Деппа, который исполнил фотографа Юджина Смита, он всегда им восхищался, и не только благодаря творчеству.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американский актер Джонни Депп
"Я много читал о его жизни, о том, сколько ему пришлось пережить, чем пришлось пожертвовать, чтобы уловить эти моменты… Я слышал историю, что однажды его спросили, что означает буква "W" перед его именем, и он ответил: "Великолепный" (wonderful - Прим. ред.). Вот так — Великолепный Юджин Смит. Путешествие в Минамату было чем-то выдающимся, невероятно сложным. Он был очень предан своему делу", — поделился Депп.
Кадр из фильма Ундина
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