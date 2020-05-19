Совфед предложил установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году

В частности, кабмину предлагается "установить особенности проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета", - говорится в проекте постановления палаты. Документ есть в распоряжении РИА Новости.