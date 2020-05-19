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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:15
https://ria.ru/20200519/1571700179.html
Совфед предложил установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/137975/61/1379756116_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_7594fd1c436201d8f21db7afa7a84c55.jpg
РИА Новости

Совфед предложил установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году

21:16 19.05.2020 (обновлено: 22:15 19.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед предлагает правительству РФ установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В частности, кабмину предлагается "установить особенности проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета", - говорится в проекте постановления палаты. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Минпросвещения РФ и Рособрнадзору предлагается внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также "провести информационную кампанию по доведению принятых решений до обучающихся, их родителей и педагогических работников".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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