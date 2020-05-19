Совфед предложил установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед предлагает правительству РФ установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса.
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.
В частности, кабмину предлагается "установить особенности проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета", - говорится в проекте постановления палаты. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Минпросвещения РФ и Рособрнадзору предлагается внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также "провести информационную кампанию по доведению принятых решений до обучающихся, их родителей и педагогических работников".
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