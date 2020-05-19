Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:00
https://ria.ru/20200519/1571699676.html
Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга
https://cdn22.img.ria.ru/images/155039/93/1550399329_0:0:3228:1817_1036x0_80_0_0_55cb274fe8dd2479e3ed3f3284b662e1.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга

21:00 19.05.2020
395
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" c россиянами прибыл из Парижа в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно этим данным, рейс SU2463 Париж — Санкт-Петербург — Москва прилетел в Пулково в 20.35 мск.
Ранее говорилось, что на борту самолета находятся 244 человека.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, этим рейсом в Пулково прилетят 78 человек, большинство из них - жители Петербурга и Ленинградской области. Остальные отправятся в Москву.
Президент РФ Владимир Путин
13 мая, 14:25
Путин поручил обеспечить надежное авиасообщение в России
Сразу после прибытия самолета в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. К месту проживания или самоизоляции пассажиров вывозных рейсов перевозят организованно на автобусах в сопровождении ГИБДД.
С начала апреля через аэропорт "Пулково" в Россию вернулись более 2200 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 16:46Распространение нового коронавируса
Более 18 тысяч россиян вернулись на вывозных рейсах за полтора месяца
300005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотПулково (аэропорт)МоскваЛенинградская областьПарижОбщество
Рекомендуем
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи
Продажа сигарет
В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
Здание Совета Федерации РФ
Совфед предложил разработать поправки о работе граждан при режиме ЧС
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Пустой класс
В ЛНР отменили экзамены для девятых и одиннадцатых классов
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус выявили у 1662 военных в частях и соединениях
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Режим ЕНВД решили не продлевать
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров призвал отпраздновать Ураза-байрам дома
Здание Совета Федерации РФ
СФ призвал разработать программу "Борьба с инфекционными заболеваниями"
Регионы России. Воркута
Коми предложили включить в объединенный арктический регион
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния