Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании " Самолет авиакомпании " Аэрофлот " c россиянами прибыл из Парижа в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге , следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, рейс SU2463 Париж — Санкт-Петербург — Москва прилетел в Пулково в 20.35 мск.

Ранее говорилось, что на борту самолета находятся 244 человека.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, этим рейсом в Пулково прилетят 78 человек, большинство из них - жители Петербурга и Ленинградской области . Остальные отправятся в Москву.

Сразу после прибытия самолета в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. К месту проживания или самоизоляции пассажиров вывозных рейсов перевозят организованно на автобусах в сопровождении ГИБДД.

С начала апреля через аэропорт "Пулково" в Россию вернулись более 2200 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.