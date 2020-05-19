Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обсудить ликвидацию Совета Федерации не имеет отношения к реальной политике, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобными идеями Жириновский пытается привлечь к себе внимание "в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе".
Как написал Пушков в твиттере, за словами лидера ЛДПР не стоит "ничего серьезного".
"Продолжения эта риторика иметь не будет", — считает парламентарий.
Ранее Жириновский заявил, что стоит обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Он добавил, что в России слишком много "ненужных депутатов и чиновников", количество которых нужно уменьшить вдвое.