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2020-05-19T19:53
https://ria.ru/20200519/1571697548.html
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
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РИА Новости

Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда

19:51 19.05.2020 (обновлено: 19:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обсудить ликвидацию Совета Федерации не имеет отношения к реальной политике, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, подобными идеями Жириновский пытается привлечь к себе внимание "в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе".
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Как написал Пушков в твиттере, за словами лидера ЛДПР не стоит "ничего серьезного".
"Продолжения эта риторика иметь не будет", — считает парламентарий.
Ранее Жириновский заявил, что стоит обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Он добавил, что в России слишком много "ненужных депутатов и чиновников", количество которых нужно уменьшить вдвое.
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Совет Федерации РФЛДПРФедеральное собрание РФАлексей ПушковВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
В первый раз полностью согласен с Жириновским , что такое СФ это нахлебники сидящие на шее налогоплательщиеов.
19 мая, 20:07
OBOstap Bender
134012210
Заволновался. Не хочет с удобного кресла уходить.
19 мая, 19:54
Арсений Новиков
1031110319
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