Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда

По его мнению, подобными идеями Жириновский пытается привлечь к себе внимание "в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе".

Как написал Пушков в твиттере , за словами лидера ЛДПР не стоит "ничего серьезного".

"Продолжения эта риторика иметь не будет", — считает парламентарий.