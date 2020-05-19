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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:26
https://ria.ru/20200519/1571689664.html
Правительство Испании предложило продлить ограничения по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654646_0:137:2983:1815_1036x0_80_0_0_4035b2590dd1c74ba4b0d5803ab895ab.jpg
РИА Новости

Правительство Испании предложило продлить ограничения по коронавирусу

17:26 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 19 мая - РИА Новости. Власти Испании предлагают продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 7 июня, сообщила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
"Режим повышенной готовности - единственный юридический инструмент, который позволяет… спасти жизни. Ведь именно это позволяет нам ограничить передвижение.., остановить распространение вируса. Без декрета о режиме повышенной готовности нет возможности ограничить передвижение. Усилия граждан были бы бесполезны. Продление будет адаптироваться к обстоятельствам… Мы призываем политические силы (в конгрессе депутатов - ред.) поддержать продление до 7 июня", - сообщила Монтеро на пресс-конференции.
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В минувшие выходные премьер Педро Санчес сообщил, что правительство хочет продлить режим повышенной готовности сразу на месяц, то есть до конца июня. Однако правые Народная партия и крайне правая VOX заявили, что проголосуют в конгрессе депутатов против. В результате социалистическому правительству, чтобы гарантировать необходимые голоса, пришлось договариваться с центристской партией "Граждане". Она согласилась поддержать в парламенте продление лишь на 15 дней, в обмен правительство идет на ряд уступок, в частности дает еще месяц, то есть увеличивает с трех до четырех месяцев, отсрочку по уплате налогов.
"Правительство и "Граждане"… договорились, что продление режима повышенной готовности должно быть на 15 дней, как это было до сих пор", - заявили в правительстве об итогах переговоров.
Это будет уже пятое продление режима повышенной готовности, который был введен правительством 14 марта. Для каждой пролонгации необходимо согласие конгресса депутатов. В последний раз режим повышенной готовности был продлен до 24 мая.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесИспанияВ мире
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