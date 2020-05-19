Чтобы компенсировать спад ВВП, нужны серьезные усилия, заявил эксперт

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Экономике России потребуются значительные усилия, чтобы компенсировать апрельский провал, по итогам года реальное сокращение ВВП может составить 7-8%, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Минфин России ранее опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2020 года, согласно которым номинальный объем ВВП в апреле составил 6,333 триллиона рублей. По данным министерства на конец прошлого года, номинальный объем ВВП в апреле 2019 года составлял 8,836 триллиона рублей. То есть в нерабочем апреле номинальный объем российской экономики сократился на 28,3%.

Официальных оценок ни номинального, ни реального - то есть с учетом изменения цен в указанном периоде - объема ВВП за прошедший период пока не было. В Минфине пояснили, что оперативную оценку ВВП предоставляет Минэкономразвития.

"Экономический спад на 28% в апреле – это колоссальная цифра. Подобную динамику уместно сопоставлять с такими катаклизмами, как распад СССР или Великая Отечественная война, когда страна теряла около половины своего ВВП – с поправкой на то, что тогда речь шла о годовом ВВП, сейчас же мы пока что говорим о показателе за месяц", - отмечает Микаелян.

По его словам, падение российского ВВП с начала карантина превзошло многие прогнозы, и способствовало ему прежде всего прекращение работы множества промышленных предприятий и практически всех строек.