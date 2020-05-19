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2020-05-19T16:06
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Чтобы компенсировать спад ВВП, нужны серьезные усилия, заявил эксперт
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РИА Новости

Чтобы компенсировать спад ВВП, нужны серьезные усилия, заявил эксперт

16:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Экономике России потребуются значительные усилия, чтобы компенсировать апрельский провал, по итогам года реальное сокращение ВВП может составить 7-8%, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Минфин России ранее опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2020 года, согласно которым номинальный объем ВВП в апреле составил 6,333 триллиона рублей. По данным министерства на конец прошлого года, номинальный объем ВВП в апреле 2019 года составлял 8,836 триллиона рублей. То есть в нерабочем апреле номинальный объем российской экономики сократился на 28,3%.
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Официальных оценок ни номинального, ни реального - то есть с учетом изменения цен в указанном периоде - объема ВВП за прошедший период пока не было. В Минфине пояснили, что оперативную оценку ВВП предоставляет Минэкономразвития.
"Экономический спад на 28% в апреле – это колоссальная цифра. Подобную динамику уместно сопоставлять с такими катаклизмами, как распад СССР или Великая Отечественная война, когда страна теряла около половины своего ВВП – с поправкой на то, что тогда речь шла о годовом ВВП, сейчас же мы пока что говорим о показателе за месяц", - отмечает Микаелян.
По его словам, падение российского ВВП с начала карантина превзошло многие прогнозы, и способствовало ему прежде всего прекращение работы множества промышленных предприятий и практически всех строек.
"Однако даже если падение экономики не окажется длительным, потребуются очень большие усилия для того, чтобы компенсировать этот провал. Уже сейчас можно говорить о том, что последние официальные прогнозы сокращения годового ВВП смотрятся несколько оптимистично. Думаю, что реальное сокращение экономики по итогам 2020 года может составить 7-8%", - полагает собеседник агентства.
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