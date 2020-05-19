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2020-05-19T16:35
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Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед
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РИА Новости

Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

14:09 19.05.2020 (обновлено: 16:35 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совет Федерации является пиаром политика, стремящегося напомнить о себе эпатажными способами, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее во вторник Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета Федерации, а также сокращения числа депутатов и чиновников в российских парламентах всех уровней.

"Владимир Вольфович всегда отличался эпатажными заявлениями, не соответствующими реальности. Это политический пиар — не более того", — сказал Тимченко.

По его мнению, таким образом Жириновский старается напомнить о себе.
"Время от времени он пытается напомнить о себе такими способами, очень далекими от реальной жизни и того, что в ней происходит", — подчеркнул сенатор.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
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Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
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Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
С точки зрения простого народа -это здравомыслие.
19 мая, 14:14
Марина Коффер
480020011
А какой от вас толк? Столько развелось лодырей, которые просто получают большие деньги и не чего не делают, когда рабочие и шахтёры и десятой доли от их зарплат не получают.
19 мая, 14:26
Kalita Неизвестный
426508011
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