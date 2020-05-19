Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совет Федерации является пиаром политика, стремящегося напомнить о себе эпатажными способами, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ранее во вторник Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совета Федерации, а также сокращения числа депутатов и чиновников в российских парламентах всех уровней.
"Владимир Вольфович всегда отличался эпатажными заявлениями, не соответствующими реальности. Это политический пиар — не более того", — сказал Тимченко.
По его мнению, таким образом Жириновский старается напомнить о себе.
"Время от времени он пытается напомнить о себе такими способами, очень далекими от реальной жизни и того, что в ней происходит", — подчеркнул сенатор.