Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Испании снимают запрет на прямые авиарейсы и на въезд пассажирских судов из Италии, который был ранее введен на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщается в официальном правительственном вестнике.
"В отношении отменяющего положения, следует отметить, что принятие указа… от 11 мая, посредством которого временно восстанавливается контроль на внутренних воздушных и морских границах, в связи с ситуацией кризиса в области здравоохранения, вызванной COVID-19, и развитие ситуации вокруг пандемии в рамках Европейского союза позволяют отменить и прекратить действие норм, которые установили особые ограничения на рейсы и пассажирские суда из Италии", - отмечается в вестнике.
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
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