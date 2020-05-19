Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии

"В отношении отменяющего положения, следует отметить, что принятие указа… от 11 мая, посредством которого временно восстанавливается контроль на внутренних воздушных и морских границах, в связи с ситуацией кризиса в области здравоохранения, вызванной COVID-19, и развитие ситуации вокруг пандемии в рамках Европейского союза позволяют отменить и прекратить действие норм, которые установили особые ограничения на рейсы и пассажирские суда из Италии", - отмечается в вестнике.