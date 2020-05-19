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Туризм
2020-05-19T14:26
https://ria.ru/20200519/1571673163.html
Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569960942_0:308:2048:1460_1036x0_80_0_0_3597ce63d0d843053a8e0d078da681e7.jpg
РИА Новости

Испания снимет запрет на авиарейсы и въезд пассажирских судов из Италии

13:49 19.05.2020 (обновлено: 14:26 19.05.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаТабло вылетов в аэропорту "Барахас" в Мадриде
Табло вылетов в аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Табло вылетов в аэропорту "Барахас" в Мадриде . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Испании снимают запрет на прямые авиарейсы и на въезд пассажирских судов из Италии, который был ранее введен на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщается в официальном правительственном вестнике.
"В отношении отменяющего положения, следует отметить, что принятие указа… от 11 мая, посредством которого временно восстанавливается контроль на внутренних воздушных и морских границах, в связи с ситуацией кризиса в области здравоохранения, вызванной COVID-19, и развитие ситуации вокруг пандемии в рамках Европейского союза позволяют отменить и прекратить действие норм, которые установили особые ограничения на рейсы и пассажирские суда из Италии", - отмечается в вестнике.
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