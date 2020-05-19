Додон хочет дать старт инвестиционным проектам при помощи ЕАБР

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Молдавия надеется успешно завершить переговоры с Евразийским банком развития (ЕАБР) и дать старт инвестиционным проектам, заявил во вторник президент молдавской республики Игорь Додон.
"Очень положительно оцениваю начатые в этом году переговоры по присоединению Молдавии к Евразийскому банку. Хочу подчеркнуть — мы настроены успешно завершить переговоры с банком и дать старт первым инвестиционным проектам", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
По словам президента, в ходе переговоров с Евразийским банком были обозначены потенциальные сферы взаимодействия банка и Молдавии — это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками ЕАБР также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.