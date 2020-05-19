Додон хочет дать старт инвестиционным проектам при помощи ЕАБР

По словам президента, в ходе переговоров с Евразийским банком были обозначены потенциальные сферы взаимодействия банка и Молдавии — это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.