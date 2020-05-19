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Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года
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РИА Новости

Рослесхоз сообщил о пяти тысячах лесных пожаров с начала года

13:20 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МБ МЧС России доставляет воду для тушения лесного пожара в тайге в Красноярском крае
Вертолет Ми-8МБ МЧС России доставляет воду для тушения лесного пожара в тайге в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8МБ МЧС России доставляет воду для тушения лесного пожара в тайге в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч лесных пожаров возникло в России с начала 2020 года, огнем пройдено 770 тысяч гектаров, сообщил журналистам глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
"С начала года возникло чуть больше 5 тысяч пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 770 тысяч гектаров (в прошлом году - 923 тысячи). На землях лесного фонда возникло 4,7 тысячи пожаров, на землях иных категорий 230 пожаров, на землях обороны и безопасности - 137 пожаров, на землях особо охраняемых природных территорий - 50 пожаров, на землях населенных пунктов 37 пожаров", - сказал Аноприенко.
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