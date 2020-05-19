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Культура
2020-05-19T22:01
https://ria.ru/20200519/1571670815.html
Гранде и Бибер ответили 6ix9ine по поводу "купленного" места в Billboard
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РИА Новости

Гранде и Бибер ответили 6ix9ine по поводу "купленного" места в Billboard

22:01 19.05.2020
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© AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Marco Bertorello, AP/Invision/Jordan StraussПевец Джастин Бибер, рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine и певица Ариана Гранде
Певец Джастин Бибер, рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine и певица Ариана Гранде
© AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Marco Bertorello, AP/Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская певица Ариана Гранде ответила в инстаграм рэперу 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), который недавно обвинил ее и Джастина Бибера в том, что они купили первое место их совместной песне "Stuck with you" в престижном музыкальном чарте Billboard Hot 100. По его словам, с помощью финансовых манипуляций, исполнители дополнительно приобрели данные о 30 тысячах платных скачиваний.

"Обычно я не обращаю внимания на странные обвинения или негативные комментарии, но сейчас все это зашло слишком далеко. Песню приобрели поклонники мои и Джастина, в том количестве, какое разрешено по правилам, — прокомментировала Гранде. — И я каждый день благодарю бога за то, что они есть в моей жизни".

Затем певица обратилась в недовольному хип-хоп исполнителю, которого недавно освободили из тюрьмы и поместили под домашний арест, с предложением "смириться" с поражением (его трек "Gooba" занял в Billboard Hot 100 третье место).

"Радуйся, что тебя вообще хотят слушать и будь благодарен, что оказался в этом рейтинге, — заявила Ариана Гранде. — Я много раз была в шаге от первого места, но никогда не говорила подобных слов".

После этого 6ix9ine опубликовал в инстаграм еще один пост, в котором попытался объяснить, почему он не может смириться с этой ситуацией. Несколько дней назад он демонстрировал предварительный результат рейтинга. У рэпера было второе место, а у Бибера с Гранде — пятое. Уже тогда он обвинил составителей чарта в коррумпированности и заявил, что первая позиция достается только "любимчикам".
"Все это время я очень усердно работал, чтобы выбраться из Бруклина в Нью-Йорке. Я один из тех миллионов простых ребят, которым не так повезло, как вам: оказаться на TV и почти без труда построить карьеру. Моя реальность — это существование на пособие по безработице и детство без отца. Вы не знаете, на что это похоже. Вы говорите, чтобы я был смиренным, а, я считаю, что вы понятия не имеете, что это такое. Вы очень талантливые и красивые и пусть у вас все будет хорошо, но вы никогда не поймете мою боль", — уверен рэпер.
Позже за соавтора заступился и Джастин Бибер, который написал в сторис инстаграма: "Это моя песня с Арианой Гранде, и для меня большая честь работать с ней, чтобы собрать деньги для великого дела (все средства от продажи композиции пойдут в благотворительный фонд First responders children’s foundation, чтобы помочь семьям работников здравоохранения, пострадавшим от COVID-19, — Прим. ред.). Поэтому когда обвиняешь в чем-то ее, помни, что еще есть я".
Составители еженедельного рейтинга Billboard Hot 100 опубликовали на сайте статью, в которой прокомментировали обвинения рэпера.
Издание предоставило данные, из которых следует, что за неделю песню Бибера и Гранде прослушали в Сети 28,1 миллионов раз, еще 26,3 миллионов слушателей с ней ознакомились, когда ее проигрывали в эфире радиостанций, а в цифровом формате она была раскуплена в количестве 108 тысяч штук.
Клип 6ix9ine - Gooba
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Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube
Трек "Gooba" за неделю в Сети прослушали 55,3 миллиона раз, а на радио он заинтересовал всего 172 тысячи. Всего эту композицию на платной основе скачали 24 тысячи раз.
В Billboard объяснили, что разница между просмотрами клипа на YouTube (недавно ролик 6ix9ine занял первое место в рейтинге самых просматриваемых в мире — он набрал более 180 миллионов просмотров) и итоговым прослушиванием песни в Сети на этой неделе связана с тем, что видеоплатформа учитывает клики со всего мира, в том время, как Billboard собирает данные только из США.
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КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыАриана ГрандеДжастин БиберYouTubeСША
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