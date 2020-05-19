Гранде и Бибер ответили 6ix9ine по поводу "купленного" места в Billboard

"Все это время я очень усердно работал, чтобы выбраться из Бруклина в Нью-Йорке. Я один из тех миллионов простых ребят, которым не так повезло, как вам: оказаться на TV и почти без труда построить карьеру. Моя реальность — это существование на пособие по безработице и детство без отца. Вы не знаете, на что это похоже. Вы говорите, чтобы я был смиренным, а, я считаю, что вы понятия не имеете, что это такое. Вы очень талантливые и красивые и пусть у вас все будет хорошо, но вы никогда не поймете мою боль", — уверен рэпер.