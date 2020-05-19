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2020-05-19T13:12
https://ria.ru/20200519/1571670720.html
Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575427_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_807fcb8baad0f891854d4f8284ee82b0.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

13:12 19.05.2020
20696
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в РФ Совета Федерации.

"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", - написал Жириновский в Twitter.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, это предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой парламента. Однако в России аристократии, как в монархической Британии или Испании, нет. При этом Совет Федерации представляет интересы регионов, тогда как и депутаты Госдумы избираются от субъектов РФ.
Более того, напомнили в пресс-службе, сейчас половина нижней палаты парламента состоит из одномандатников, которые напрямую избираются от конкретных территорий.
"Все это повод подумать о функционале Совета Федерации", - говорится в сообщении.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
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Совет Федерации РФЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийИспанияПолитика
Популярные комментарии
Меньше "слуг народа" - больше кислорода!)
19 мая, 13:50
dzd z
3610000
Жаль что этому не случиться))
19 мая, 13:16
agent_anonimus
1901611
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