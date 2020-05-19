Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", - написал Жириновский в Twitter.