Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Вывозной рейс доставил из Ташкента в Санкт-Петербург 39 россиян, которые не смогли выехать из Узбекистана из-за пандемии коронавируса.
Согласно информации на онлайн-табло "Пулково", рейс Ташкент - Петербург приземлился.
По информации пресс-службы Смольного, у всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус, а также выдадут им уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому. Для тех, кто не может изолироваться дома, власти Петербурга предоставят места в обсервационном центре в Курортном районе. Большинство пассажиров этого рейса - жители Петербурга и Ленинградской области.
"Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. В работе задействованы около 100 сотрудников различных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.
Всего начала апреля через "Пулково" в Россию вернулись более 2200 человек.
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.