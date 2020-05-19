Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

"Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. В работе задействованы около 100 сотрудников различных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Всего начала апреля через "Пулково" в Россию вернулись более 2200 человек.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.