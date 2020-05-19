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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:35
https://ria.ru/20200519/1571668136.html
Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

12:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Вывозной рейс доставил из Ташкента в Санкт-Петербург 39 россиян, которые не смогли выехать из Узбекистана из-за пандемии коронавируса.
Согласно информации на онлайн-табло "Пулково", рейс Ташкент - Петербург приземлился.
По информации пресс-службы Смольного, у всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус, а также выдадут им уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому. Для тех, кто не может изолироваться дома, власти Петербурга предоставят места в обсервационном центре в Курортном районе. Большинство пассажиров этого рейса - жители Петербурга и Ленинградской области.
"Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. В работе задействованы около 100 сотрудников различных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.
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Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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