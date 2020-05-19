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2020-05-19T12:32
https://ria.ru/20200519/1571663704.html
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

11:52 19.05.2020 (обновлено: 12:32 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтправка детей в детский лагерь
Отправка детей в детский лагерь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отправка детей в детский лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
"С учетом сложившейся ситуации готовы будут к открытию в этом году только 33 тысячи 347 организаций. Из них 2 214 - стационарные загородные организации", - сказала Голубева в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Всего в этом году, по данным Голубевой, планировалось охватить организованным отдыхом около 7 миллионов детей более чем в 45 тысячах организаций отдыха и оздоровления.
"На отдых и оздоровление субъектами предусмотрено... в бюджетах субъектов около 40 миллиардов рублей", - заключила Голубева.
При этом Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, однако субъекты могут самостоятельно принимать решение о старте с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
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