В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. В Анвар Азимов. Хорватии усилиями посольства России и местных антифашистов обновлены 7 из 13 памятников советским воинам-освободителям, включая один из крупнейших в Европе, ведется работа еще над четырьмя, сообщил РИА Новости посол РФ в Загребе

Борьба с антироссийской пропагандой в Хорватии за год выражается в более чем 100 интервью посла России ведущим местным газетам, около 40 интервью телеканалам, в стольких же авторских статьях и постоянной работе по предотвращению искажения истории, включая восстановление памятников советским воинам-освободителям.

"Публикации о "преступлениях" красноармейцев, подхваченные некоторыми хорватскими порталами, вещь в принципе не новая. Посольство на ежедневной основе сталкивается с антироссийской пропагандой здесь, к сожалению… Но, вместе с тем, ситуация в Хорватии с новостями о России, все-таки, на мой взгляд, лучше, чем в большинстве европейских стран", - заявил посол РФ агентству и добавил, что хорватская аудитория положительно воспринимает достижения в двусторонних отношениях и совместные мероприятия.

Так, российские дипломаты с хорватскими антифашистами на 9 Мая посетили все 13 мест воинских захоронений и памятников советским воинам на территории страны и вручили 10 медалей в честь 75-летия Победы местным ветеранам-антифашистам.

"Центральное мероприятие было 9 мая на самом крупном месте захоронения советских солдат в Батине. Кстати, 27-метровый монументальный памятник нашим бойцам там уникальный, это практически самый крупный памятник советским воинам в Европе, подобных ему нет. Посольство на протяжении трех лет полностью его обновило", - заявил посол РФ агентству.

"Из 13 советских памятников мы обновили уже семь. На подходе еще четыре памятника, которые обновим. Этой мемориальной исторической работе мы уделяем особое внимание, и в этом плане я хотел бы отметить роль хорватских антифашистов, которые бережно охраняют наши памятники, помогают нам и проводят с нами совместные мероприятия", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

Азимов отметил, что в посольство России в этом году организует в Хорватии акцию " Бессмертный полк " и большую конференцию антифашистов, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.