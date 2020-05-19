Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-19T11:14
https://ria.ru/20200519/1571659376.html
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
https://cdn25.img.ria.ru/images/148665/00/1486650039_0:259:5216:3193_1036x0_80_0_0_5e733083cc901f1df439ca4288298645.jpg
РИА Новости

В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам

10:50 19.05.2020 (обновлено: 11:14 19.05.2020)
232
© AP Photo / Darko BandicВенок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац
© AP Photo / Darko Bandic
Венок от президента Хорватии, премьер-министра и спикера парламента у памятника погибшим жертвам в лагере смерти Ясеновац . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. В Хорватии усилиями посольства России и местных антифашистов обновлены 7 из 13 памятников советским воинам-освободителям, включая один из крупнейших в Европе, ведется работа еще над четырьмя, сообщил РИА Новости посол РФ в Загребе Анвар Азимов.
Борьба с антироссийской пропагандой в Хорватии за год выражается в более чем 100 интервью посла России ведущим местным газетам, около 40 интервью телеканалам, в стольких же авторских статьях и постоянной работе по предотвращению искажения истории, включая восстановление памятников советским воинам-освободителям.
"Публикации о "преступлениях" красноармейцев, подхваченные некоторыми хорватскими порталами, вещь в принципе не новая. Посольство на ежедневной основе сталкивается с антироссийской пропагандой здесь, к сожалению… Но, вместе с тем, ситуация в Хорватии с новостями о России, все-таки, на мой взгляд, лучше, чем в большинстве европейских стран", - заявил посол РФ агентству и добавил, что хорватская аудитория положительно воспринимает достижения в двусторонних отношениях и совместные мероприятия.
Так, российские дипломаты с хорватскими антифашистами на 9 Мая посетили все 13 мест воинских захоронений и памятников советским воинам на территории страны и вручили 10 медалей в честь 75-летия Победы местным ветеранам-антифашистам.
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
22 апреля, 15:0475 лет Великой Победы
Президент Хорватии почтил память жертв концлагеря Ясеновац
"Центральное мероприятие было 9 мая на самом крупном месте захоронения советских солдат в Батине. Кстати, 27-метровый монументальный памятник нашим бойцам там уникальный, это практически самый крупный памятник советским воинам в Европе, подобных ему нет. Посольство на протяжении трех лет полностью его обновило", - заявил посол РФ агентству.
"Из 13 советских памятников мы обновили уже семь. На подходе еще четыре памятника, которые обновим. Этой мемориальной исторической работе мы уделяем особое внимание, и в этом плане я хотел бы отметить роль хорватских антифашистов, которые бережно охраняют наши памятники, помогают нам и проводят с нами совместные мероприятия", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
Азимов отметил, что в посольство России в этом году организует в Хорватии акцию "Бессмертный полк" и большую конференцию антифашистов, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
"Мы планируем провести "Бессмертный полк" и большую конференцию, возможно, в сентябре-октябре этого года", - указал собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
Туристы на Плитвицких озерах в Хорватии
Вчера, 10:14Распространение нового коронавируса
В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов
2000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыБессмертный полкАнвар АзимовВеликая Отечественная война (1941-1945)ЗагребХорватияВ мире
Рекомендуем
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Российский посол уверен, что президент Хорватии приедет на парад Победы
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Условно осужденный блогер Жуков снова пожаловался в ЕСПЧ
Туристы на Плитвицких озерах в Хорватии
В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали включение Курил в состав Японии дипломатами
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
Патруль военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов
Постпред России при ЮНЕСКО прокомментировал новые санкции Киева
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову
Посол России в Хорватии Анвар Азимов
Анвар Азимов: российские туристы ожидаются в Хорватии в июле-августе
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США
Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы
Здание посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве оценило решение по голосованию переселенцев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова обратится к властям США в защиту прав россиянина Никитина
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния