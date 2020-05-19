Анвар Азимов: российские туристы ожидаются в Хорватии в июле-августе

Смогут ли российские туристы отдыхать в Хорватии в этом году, помогла ли Россия стране в борьбе с COVID-19 , как отразилась пандемия на российско-хорватских отношениях и бизнесе, в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Загребе Анвар Азимов.

— Хорватия в мае начала смягчать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, предлагала ли Россия свою помощь в борьбе с COVID-19 и как отреагировал официальный Загреб?

— Следует отметить, что Хорватия достаточно успешно проявила себя в борьбе с пандемией коронавируса. Фактически сейчас в стране наступил период стабилизации. Общее число заболевших превысило всего 2000 человек, число умерших составляет всего около 100 человек.

Официально Загреб посредством обращения министра экономики, сопредседателя двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией Дарко Хорвата пару месяцев назад представил список необходимых для страны медицинских материалов, который пока продолжает рассматриваться российской стороной. И какой-либо конкретной гуманитарной медицинской помощи пока из России не поступало.

Но обращений о помощи со стороны высшего руководства страны, я имею в виду президента или премьер-министра Хорватии, не последовало. Жаль, я ждал, что именно будет такое обращение руководства страны. И как в случае с другими государствами Евросоюза, мы, естественно бы, откликнулись и предоставили Хорватии необходимую гуманитарную медицинскую помощь.

Посольство РФ и успешно работающие в этой стране российские компании "Лукойл" и Сбербанк, а также жители Санкт-Петербурга направили на специальные открытые здесь счета собранные финансовые средства на борьбу с пандемией и устранение последствий разрушительного землетрясения в Загребе, которое произошло 22 марта текущего года. Помощь жителей Санкт-Петербурга оказана на основе побратимских связей, которые существуют уже более 50 лет между Загребом и Санкт-Петербургом.

— Смогут ли россияне этим летом отдыхать в Хорватии, какие им для этого нужно будет выполнить условия с точки зрения виз и медицинско-санитарного контроля?

— Для самой Хорватии российские туристы всегда желанные гости, здесь с большим уважением и вниманием относятся к нашим туристам. Кстати, оставляющих в стране денежные средства в 2-3 раза больше по сравнению с остальными туристами, поэтому наших туристов здесь очень любят и, естественно, они самые желанные. Да, были времена, когда между Россией и Хорватией отсутствовал визовый режим и тогда число наших туристов превышало 250 тысяч человек. Сейчас в среднем от 120 тысяч до 150 тысяч, это вполне определенная категория российских туристов, которая предпочитает отдохнуть на Адриатическом побережье. Этот год своеобразный с учетом пандемии, хорватская сторона, естественно, заинтересована в развитии туристического сезона. От доходов туризма у них практически 20% валового национального продукта. Всего ежегодно в Хорватию приезжают порядка 18-19 миллионов туристов, в основном из стран ЕС, из США, и в доход идет до 14-15 миллиардов евро. С учетом пандемии хорватский туристический сектор готовится принимать туристов где-то со второй половины июня, июль, август, сентябрь.

Это рассчитано на хорватских туристов и на туристов из соседних государств, прежде всего Словении, возможно, Италии, Германии. Постепенно ограничительные меры отменяются, и хорватская сторона для стран ЕС отменяет обязательный для граждан этих стран двухнедельный карантин. Для России пока эта рестрикция сохраняется, но я абсолютно уверен, что в июне у нас в России активно начнется период стабилизации и успешная борьба с пандемией коронавируса. И возможно, российские туристы, конечно, в меньшем количестве, чем в предыдущий год, все же появятся на хорватском Адриатическом море. Пока хорваты даже не требуют справку с отрицательным тестом на коронавирус для тех туристов, которые будут прибывать. Многое будет зависеть от открытия авиасообщения. Если будут регулярные рейсы из Москвы в июле-августе, тогда, конечно, некоторые туристы приедут, но не в таком количестве, как раньше. Пока, с учетом развития пандемии в России, наша страна остается в списке стран, въезд граждан которых запрещен. Но с учетом заинтересованности хорватской стороны в наших туристах, думаю, к концу лета эти ограничения будут сняты и наши туристы будут иметь возможность посетить Хорватию.

© AFP 2020 / Denis Lovrovic Люди сидят на террасе кафе в центре Загреба, 11 мая 2020 года © AFP 2020 / Denis Lovrovic Люди сидят на террасе кафе в центре Загреба, 11 мая 2020 года

— Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, намеченный на 28 апреля, был перенесен из-за пандемии коронавируса, когда можно ожидать и какие визиты российских и хорватских официальных лиц в 2020 году?

— С учетом вероятности проведения в Хорватии в июле очередных парламентских выборов, скорее всего, этот визит состоится несколько позже. Мы хотели бы приурочить визит нашего министра к открытию нового адаптированного под нужды посольства здания. Но в связи с началом пандемии мы не успели завершить все работы, связанные с ремонтом нового здания, и как только возобновится авиасообщение между нашими странами, возможно, в конце июля, в Загреб, наконец, прибудут российские специалисты для завершения всех оставшихся работ по адаптации здания.

Поэтому реальными сроками приезда нашего министра в Хорватию могут быть конец сентября-октябрь этого года. К этому планируемому визиту мы готовим для подписания три документа: план межмидовских двусторонних консультаций на 2020-2021 годы, межправительственное соглашение о размещении нашего посольства в Загребе и посольства Хорватии в Москве, а также еще один документ — межправительственную программу культурного сотрудничества России и Хорватии на 2020-2021 годы. Если сроки визита по причине коронавируса будут откладываться, возможно, один или два готовых документа мы подпишем в рабочем порядке.

В текущем году мы также планируем визиты в Хорватию двух российских министров: министра юстиции для подписания соглашения о сотрудничестве между министрами юстиции двух стран и в конце года хотели бы принять нашего министра внутренних дел для подписания программы сотрудничества между МВД России и Хорватии на 2021-2022 годы. Будут продолжаться парламентские контакты. До пандемии здесь состоялась встреча представителей групп дружбы и сотрудничества наших парламентов в Загребе. А в конце года мы ожидаем ответный визит сюда делегации комитета по международным делам Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. Одними же из главных мероприятий будут рабочая встреча сопредседателей межправительственной российско-хорватской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве, возможно, в конце лета, если ситуация позволит, и в конце года состоится очередная десятая пленарная сессия межправительственной комиссии в Хорватии.

Я хотел бы особо отметить, что примечательная черта наших двусторонних отношений – расширяющаяся договорно-правовая база. За последние три года нами в Хорватии подписано восемь различных соглашений и документов. До конца года мы планируем подписать еще шесть соглашений. То есть всего за последние два-три года мы с хорватами подпишем 14 документов. Это беспрецедентный результат и достаточно солидный задел для поступательного развития наших отношений.

Нужно отдать должное новому главе хорватского государства Зорану Милановичу, он один из первых подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая, которые, к сожалению, были отложены. Я абсолютно уверен, что он воспользуется приглашением, когда торжества все же состоятся в Москве, надеюсь, осенью этого года.

В перспективе, конечно, мы должны будем думать об ответном визите главы российского государства в Хорватию. Это будет не в этом году, естественно, а в следующем. Но хорваты ждут нашего президента с ответным визитом, поскольку в 2017 году Колинда Грабар-Китарович была в Москве, поэтому визит президента стоит в повестке дня.

— Какие вы ожидаете показатели товарооборота России и Хорватии в 2020 году с учетом пандемии?

— По итогам прошлого года товарооборот России с Хорватией с учетом поставок российского газа составил почти 2,5 миллиарда долларов. Это, конечно, не предел, но товарооборот является, наверное, одним из самых высоких показателей на всех Балканах с точки зрения интересов и позиции России. В текущем году несмотря на объективные сложности, связанные прежде всего с падением цен на энергоносители, постараемся все же сохранить эту планку в районе 2,5 миллиарда долларов с учетом поставок российского газа. А в будущем же взаимная нацеленность российской и хорватской стороны довести товарооборот до 3 миллиардов долларов. Я считаю, что это достижимая задача с учетом имеющегося потенциала, и особую роль в плане динамического развития товарооборота играют наши межправкомиссии.

— Как себя чувствует сейчас российский бизнес и инвестиции в Хорватии?

— В Хорватии достаточно успешно работают Сбербанк, они имеют отделения в различных частях страны, "Лукойл" имеет уже более 50 заправочных станций по стране, и, в принципе, хорватские власти весьма позитивно отзываются о деятельности Сбербанка и особенно "Лукойла". Что касается компании Fortenova, созданной на основе известного Agrokor с преобладающим в ней капиталом прежде всего Сбербанка и ВТБ. Их капитал достигает порядка 2 миллиардов евро. Она, на мой взгляд и по мнению правительства, вполне успешно преодолела кризисный этап, стабилизировала деятельность и успешно справляется со своими задачами. В последнее время Fortenova приносит определенную прибыль и пользуется полной поддержкой правительства, в том числе в период этих непростых времен, связанных с пандемией.