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2020-05-19T15:16
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Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
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РИА Новости

Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ

10:17 19.05.2020 (обновлено: 15:16 19.05.2020)
17606
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался "спецагентом" СБУ.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.
Наталья Поклонская
Вчера, 01:05
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что даст правовую оценку двум интервью. При этом Гордон в видеообращении, размещенном на его страницах в соцсетях, заявил, что брал интервью в "содружестве с украинскими спецслужбами", а флешки с материалами этих интервью уже находятся в Гааге. По его словам, показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных на процессе в Гааге по делу об "аннексии" Крыма и о развязывании войны на Донбассе.
"​​Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине... По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь — я ещё не все рассказала", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.
Поклонская также подчеркнула, что Гордону в Крыму было бы намного спокойнее, чем на Украине.
"Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", - подчеркнула депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
18 мая, 18:49
"Профанация". Поклонская высказалась о планах Киева по "деокупации" Крыма
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Дмитрий ГордонСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяСлужба безопасности УкраиныГосдума РФСимферопольКиевВ мире
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