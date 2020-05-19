Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался "спецагентом" СБУ.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что даст правовую оценку двум интервью. При этом Гордон в видеообращении, размещенном на его страницах в соцсетях, заявил, что брал интервью в "содружестве с украинскими спецслужбами", а флешки с материалами этих интервью уже находятся в Гааге. По его словам, показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных на процессе в Гааге по делу об "аннексии" Крыма и о развязывании войны на Донбассе.
"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине... По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь — я ещё не все рассказала", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.
Поклонская также подчеркнула, что Гордону в Крыму было бы намного спокойнее, чем на Украине.
"Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", - подчеркнула депутат.