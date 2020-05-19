Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ

"​​Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине... По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь — я ещё не все рассказала", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.