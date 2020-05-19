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2020-05-19T14:21
https://ria.ru/20200519/1571651271.html
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
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РИА Новости

МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил

08:16 19.05.2020 (обновлено: 14:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Данил ГодлевскийУчастники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
© РИА Новости / Данил Годлевский
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", как там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", сообщило агентство Киодо.
Глава МИД Тосимицу Мотэги на заседании правительства представил "Синюю книгу по дипломатии" — ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами.
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23 апреля 2019, 17:20Акценты
"Синяя птица". МИД Японии "отказался" от Курил. А потом передумалСимволично, что ежегодный доклад японского МИДа называется "Синей книгой по дипломатии". По крайней мере по части Курил она такая же синяя, как птица.
В прошлом году из документа исчезла формулировка "четыре северных острова принадлежат Японии", которая была в нем в 2018-м.
Агентство считает, что замена этой фразы на более мягкую о том, что Токио хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией, была продиктована намерением премьера Синдзо Абэ прийти к соглашению с Москвой.
Однако это вызвало критику со стороны консервативной и оппозиционной части депутатов и политиков.
Возвращение формулировки объясняется, по мнению Киодо, застоем в переговорном процессе между двумя странами.
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Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт
"Синяя книга" также освещает взаимоотношения с другими соседями Японии. Так, в разделе, где говорится о Южной Корее, отмечен непростой диалог в прошлом году, но вернулась фраза о том, что это "важная страна-сосед".
Пуски ракет КНДР названы "серьезным вызовом мировому сообществу", но сказано, что Токио готов к переговорам с этим государством без предварительных условий.
Про Китай написано, что Япония намерена возобновить консультации об отложенном из-за коронавируса визите председателя КНР Си Цзиньпина и построить "зрелые японо-китайские отношения новой эпохи".
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул на пресс-конференции, что формулировки приняты на основании "комплексного решения с учетом различных обстоятельств".
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Эксперт: в Токио поняли, что мирный договор – "документ с историей"Японское правительство намерено пересмотреть стратегию по переговорам с Россией, сообщили японские СМИ. Эксперт Андрей Губин в эфире радио Sputnik изложил свой взгляд на ситуацию.

Курильский вопрос

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что это поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой от Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.
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"Курилы — наша исконная земля". Чему учат школьников в Японии
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РоссияХабомаиЁсихидэ СугаСиндзо АбэСи ЦзиньпинКурильские островаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Шойгу обвёл Японию красным крандашом
19 мая, 08:26
ooleg0812
2459701010
Хорошо, что Япония помнит из за чего острова стали не их. Так и надо оставить, чтобы не забывалось!!! Чтобы не получилось как с ГДР!
19 мая, 08:32
ТПТигра Полосатая
33232205
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