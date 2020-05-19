МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Итуруп, Шикотан и Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", как там называют Кунашир Хабомаи , обозначив их как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", сообщило агентство Киодо

Глава МИД Тосимицу Мотэги на заседании правительства представил "Синюю книгу по дипломатии" — ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами.

В прошлом году из документа исчезла формулировка "четыре северных острова принадлежат Японии", которая была в нем в 2018-м.

Агентство считает, что замена этой фразы на более мягкую о том, что Токио хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией, была продиктована намерением премьера Синдзо Абэ прийти к соглашению с Москвой.

Однако это вызвало критику со стороны консервативной и оппозиционной части депутатов и политиков.

Возвращение формулировки объясняется, по мнению Киодо, застоем в переговорном процессе между двумя странами.

"Синяя книга" также освещает взаимоотношения с другими соседями Японии. Так, в разделе, где говорится о Южной Корее , отмечен непростой диалог в прошлом году, но вернулась фраза о том, что это "важная страна-сосед".

Пуски ракет КНДР названы "серьезным вызовом мировому сообществу", но сказано, что Токио готов к переговорам с этим государством без предварительных условий.

Про Китай написано, что Япония намерена возобновить консультации об отложенном из-за коронавируса визите председателя КНР Си Цзиньпина и построить "зрелые японо-китайские отношения новой эпохи".

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул на пресс-конференции, что формулировки приняты на основании "комплексного решения с учетом различных обстоятельств".

Курильский вопрос

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что это поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.