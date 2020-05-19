Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T01:05
https://ria.ru/20200519/1571646964.html
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_87ad95aad409c9a8a1a2ad771cffdd82.jpg
РИА Новости

СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

01:05 19.05.2020
31441
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности, с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской после изучения материала, сообщили в понедельник в пресс-центре ведомства.
Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. В понедельник вечером на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Гиркиным.

"Служба безопасности изучает последние интервью Дмитрия Гордона, в частности запись с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. После этого СБУ даст правовую оценку", - цитирует агентство "Укринформ" сообщение пресс-службы.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
15 мая, 14:01
Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону
151123869
Обсудить 2
Дмитрий ГордонСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНаталья ПоклонскаяСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правовую оценку даст СБУ, неоднократно замеченная в нарушении международного права. Парадокс.
19 мая, 01:07
Лилиана Жеманная
1300002
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
Чем политики заплатят за карантин?
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Стоп-кадр видео с участием Дмитрия Красилова и Полины Гагариной
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Медицинский работник
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Наталья Поклонская
Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Наталья Поклонская
Поклонская назвала журналиста Гордона "спецагентом" СБУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния