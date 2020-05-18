Зеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственными

По данным пресс-службы, Зеленский в понедельник провел встречу с представителями крымскотатарского народа и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв депортации народов Крыма.

День памяти жертв депортации народов Крыма традиционно отмечается 18 мая. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары - с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.