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2020-05-18T20:59
https://ria.ru/20200518/1571637894.html
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
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РИА Новости

Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин

20:59 18.05.2020
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© Getty Images for Elvis Duran / Steven FerdmanУчастник группы BTS Чон Чонгук
Участник группы BTS Чон Чонгук
© Getty Images for Elvis Duran / Steven Ferdman
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Стал известен результат анализа на COVID-19 участника из K-pop группы BTS Чонгука, который в конце апреля нарушил правила самоизоляции и повеселился с друзьями в районе Итхэвон (Сеул, Южная Корея): посетил бары и рестораны, сообщает Dispatch.

"С момента посещения этих заведений у музыканта не было никаких симптомов коронавирусной инфекции, таких как кашель или лихорадка. Но он добровольно решил обследоваться в клинике. Тест показал отрицательный результат", — прокомментировали в компании Big Hit Entertainment, которая работает с BTS.

В организации подчеркнули, что Чонгук сейчас "переживает из-за того, что недобросовестно отнесся к ситуации и нарушил правила социального дистанцирования".

"Мы будем тщательнее следить за тем, чтобы такое больше не повторилось. Приносим извинения за любые неудобства, которые принесли поклонникам и всем остальным", — уточнили в Big Hit Entertainment.

До 7 мая Южная Корея регистрировала уже единичные случаи заражения. Но в ночь с 1 на 2 мая 29-летний местный житель, которому позже подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. В итоге коронавирус обнаружили у 168 человек, в том числе жителей других городов.
Поэтому правительство продолжает прилагать усилия, чтобы найти всех зараженных COVID-19 и не допустить новой волны заражений. В связи с этим власти выпустили рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня.
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КультураКоронавирус COVID-19BTSНовости культурыШоу-бизнесЮжная КореяСеул
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