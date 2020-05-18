Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин

"С момента посещения этих заведений у музыканта не было никаких симптомов коронавирусной инфекции, таких как кашель или лихорадка. Но он добровольно решил обследоваться в клинике. Тест показал отрицательный результат", — прокомментировали в компании Big Hit Entertainment, которая работает с BTS.