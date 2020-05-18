В Южной Корее за сутки выявили 15 случаев COVID-19

СЕУЛ, 18 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , общее число зараженных выросло до 11065, выздоровели 9904, скончались уже 263, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 262 погибших. По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), пять из 15 новых случаев имеют локальное происхождение, а 10 завезены из-за границы. Географически по три случая зафиксированы в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто, по одному в городах Сеул Тэгу , семь выявлены на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 16 человек, общее число выздоровевших выросло до 9904, что составляет более 89%. Анализы 16093 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 726 тысяч анализов на коронавирус.

Скончался еще один человек, всего жертв 263, при этом 182 человек погиб в Тэгу, еще 54 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. Два скончавшихся в провинции Канвондо, три в Пусане и четыре - в Сеуле. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле возросло до 736 человек, в Тэгу – 6871 человек, 1 368 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 724 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 144 случая. Более 5,2 тысячи человек (47,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,2% случаев. По меньшей мере 1177 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 501 зараженного.

Не менее чем у 466 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

До 7 мая Южная Корея регистрировала уже единичные случаи заражения. Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у 168 человек среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Всего в связи с этим инцидентом проверили уже более 65 тысяч человек. За последние две недели зафиксированы 13 случаев заражения с неизвестным источником. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных путей распространения вируса.

Правительство Южной Корее прилагает усилия, чтобы найти всех зараженных COVID-19 и не допустить новой волны заражений. В связи с этим власти выпустили рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Людей, посетивших клубы или другие места, где были зараженные, но не выходящих на связь с карантинными службами, отслеживают с использованием данных мобильной связи, камер видеонаблюдения, банковских историй. На неделю перенесли введение пошагового перехода с обучения онлайн на посещение школ, выпускные классы должны начать посещать занятия с 20 мая.