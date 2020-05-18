Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования

В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта

В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта

Глава ЛНР призвал ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений оказать влияние на Киев для того, чтобы "положить конец вооруженным провокациям".