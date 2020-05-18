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2020-05-18T16:50
https://ria.ru/20200518/1571628786.html
Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования
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РИА Новости

Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования

16:51 18.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
По данным ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики четыре дня подряд обстреливают подконтрольное ЛНР село Березовское. Четырнадцатого мая из-за обстрела там были повреждены два дома, 15 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, фиксируя разрушения в Березовском, оказались в зоне обстрела. В субботу в результате обстрела села была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат, в соседнем поселке Донецкий в результате обстрела погиб ополченец. В воскресенье бригада энергетиков, восстанавливающая энергоснабжение комбината, и офицеры представительства ЛНР в СЦКК дважды оказались под огнем ВС Украины.
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"Систематические усилия Вооруженных сил Украины по выводу из строя объектов гражданской инфраструктуры говорят о намерении официального Киева сорвать мирные процессы по урегулированию конфликта, подорвать экономику республики", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его сайте.
Глава ЛНР призвал ОБСЕ и страны-гаранты минских соглашений оказать влияние на Киев для того, чтобы "положить конец вооруженным провокациям".
"Видимо, шесть лет боевых действий, экономической блокады в отношении мирного населения Луганской народной республики президенту (Украины Владимиру - ред.) Зеленскому кажутся недостаточными усилиями по истреблению народа Донбасса. Отрекаясь от всех договоренностей, как минских, так и тех, которые были достигнуты на Нормандском саммите в Париже, преступными приказами он продолжает уничтожать инфраструктуру Луганской народной республики, подвергая опасности мирных жителей", - заявил Пасечник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛеонид ПасечникСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимирПарижВ мире
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