МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма

По его словам, окончательный формат документа еще не определен.

"Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", — сказал Кулеба.

Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую". Она подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит", объяснил он.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву . Так, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что полуостров сам "выскользнет из рук России" и станет украинским. Журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.