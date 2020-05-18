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2020-05-18T16:09
https://ria.ru/20200518/1571614555.html
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
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РИА Новости

МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма

13:43 18.05.2020 (обновлено: 16:09 18.05.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" Крыма.
По его словам, окончательный формат документа еще не определен.

"Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", — сказал Кулеба.

Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую". Она подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит", объяснил он.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что полуостров сам "выскользнет из рук России" и станет украинским. Журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.
Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Айдер МуждабаевСитуация на УкраинеДмитрий КулебаВладимир ПутинМоскваРеспублика КрымООНВ мире
Популярные комментарии
контроль за режимом санкционного давления - это жесть))) Украина будет КОНТРОЛИРОВАТЬ другие страны? Кем они себя возомнили? Когда будет нужно - все остальные их "контроль" пошлют куда подальше
18 мая, 13:50
О Ольга Занкова
116600660
Не, ну раз эксперты разрабатывали, тогда всем хана)
18 мая, 13:50
Дмитрий Донской
35780110
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