Полина Гагарина перетанцевала "Пухляша" из клипа Little big

"Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение 2020 мы проведем так! Вчера на Первом канале вспоминали конкурсы предыдущих лет и смотрели выступления участников разных стран этого года. Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little big — талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, с мы пока с Димой Красиловым потанцуем", — написала исполнительница.