Полина Гагарина перетанцевала "Пухляша" из клипа Little big

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует вместе с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит рей-группы Little big "Uno", с которым команда фронтмена Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.
"Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение 2020 мы проведем так! Вчера на Первом канале вспоминали конкурсы предыдущих лет и смотрели выступления участников разных стран этого года. Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little big — талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, с мы пока с Димой Красиловым потанцуем", — написала исполнительница.
Пользователей удивило, насколько синхронно Гагариной удается повторять движения за "Пухляшом".
"Полина, вы вместе с ребятами езжайте! Первое место нам обеспечено", — написал @vladislawofficial.
"Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно", — прокомментировала @jane_shtukaturova.
"Кажется, мы знаем героя следующего клипа", — предположила @kharkova_22.
"Развеселили", — присоединилась к обсуждению @tanja_nevzorova.
Недавно с "Пухляшом" в танцевальном баттле сошелся Дмитрий Нагиев. Правда, в отличие от Полины Гагариной, повторить движения за Красиловым у шоумена не особо получилось.
После успеха трека "Uno" и клипа на него, в котором танцор зажигает в комбинезоне лавандового цвета, "Пухляш" стал настоящей звездой. Его пригласила в свой проект Анна Седакова, позже он станцевал на шоу "Вечерний Ургант", а также снялся в ролике Cream Soda на песню "Плачу на техно".