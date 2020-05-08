Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, известного по участию в клипе рейв-группы Little big на песню "Uno".

"Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", — написал Нагиев.

Актеры устраивают батл. Каждый по очереди показывает какие-то танцевальные движения, пока другой наблюдает, лежа на диване. Но "пухляш" явно справляется с задачей лучше.

Шуточное видео набрало почти два миллиона просмотров в соцсети и тысячи комментариев. Большинство пользователей оставило под роликом смеющиеся смайлики.

После успеха клипа и трека "Uno", с которым Little big собирались ехать на Евровидение в этом году (конкурс в Роттердаме перенесли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. — Прим. ред.), Дмитрий Красилов стал настоящей звездой.