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Культура
2020-05-08T12:10
https://ria.ru/20200508/1571119844.html
Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
https://cdn24.img.ria.ru/images/149087/60/1490876018_0:0:2454:1381_1036x0_80_0_0_76be1dcd05b012d6af019bf89314f73a.jpg
РИА Новости

Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big

01:20 08.05.2020 (обновлено: 12:10 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма "Кухня. Последняя битва"
Актер Дмитрий Нагиев на съемках эпизода фильма Кухня. Последняя битва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, известного по участию в клипе рейв-группы Little big на песню "Uno".
"Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", — написал Нагиев.
Актеры устраивают батл. Каждый по очереди показывает какие-то танцевальные движения, пока другой наблюдает, лежа на диване. Но "пухляш" явно справляется с задачей лучше.
Шуточное видео набрало почти два миллиона просмотров в соцсети и тысячи комментариев. Большинство пользователей оставило под роликом смеющиеся смайлики.
После успеха клипа и трека "Uno", с которым Little big собирались ехать на Евровидение в этом году (конкурс в Роттердаме перенесли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. — Прим. ред.), Дмитрий Красилов стал настоящей звездой.
Его пригласила в свой проект Анна Седакова, позже он станцевал на шоу "Вечерний Ургант", а также снялся в ролике Cream Soda на песню "Плачу на техно".
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