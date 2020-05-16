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Культура
2020-05-16T08:49
https://ria.ru/20200516/1571534011.html
Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
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РИА Новости

Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"

06:08 16.05.2020 (обновлено: 08:49 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение"
Евровидение
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Евровидение". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет" 16 мая в прямом эфире, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами в день, когда должен был состояться финал конкурса песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (из-за пандемии коронавируснойинфекции конкурс в этом году было решено не проводить). Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, по информации пресс-службы, в рамках шоу все участники "Евровидения-2020", находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.
Организаторы "Евровидения" отменили конкурс в Роттердаме в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса. Позднее было принято решение, что участники должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями. Россию должна была представить группа Little Big.
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КультураЕвровидение-2020Первый канал (телеканал)ЕвровидениеЕвропаРоттердам
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