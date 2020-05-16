Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"

"Первый канал представляет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами в день, когда должен был состояться финал конкурса песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (из-за пандемии коронавируснойинфекции конкурс в этом году было решено не проводить). Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", - говорится в пресс-релизе.