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Туризм
2020-05-18T06:01
https://ria.ru/20200518/1571590230.html
Forbes назвал самые недооцененные города России
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РИА Новости

Forbes назвал самые недооцененные города России

03:48 18.05.2020 (обновлено: 06:01 18.05.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре Екатеринбурга
Жилые дома в центре Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилые дома в центре Екатеринбурга. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский журнал Forbes опубликовал материал про российские города, которые оказались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга.
Автор материала Джаред Ранахан, призвав отложить из-за вспышки COVID-19 любые поездки, поставил на первое место в своем списке Екатеринбург.
Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — богатое культурное наследие. Отмечается, что одним их самых значительных исторических мест является Храм-на-Крови.
Также в подборку включены Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элиста, где большинство населения — это буддисты, Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей, и Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом.
Москва. Архивное фото
3 апреля 2019, 00:34
Названы самые креативные и инновационные города России
Ранее Forbes составил рейтинг городов России (за исключением Москвы), которые совершили заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.
В тройку лидеров вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. За ними следуют Екатеринбург, Владивосток и Красноярск.
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ТуризмРоссияForbesМурманскХабаровскВладивостокЕкатеринбургПсков
Популярные комментарии
А кто разрешил Forbes и Джареду Ранахану говорить о культуре в России? Что-то местные политики проморгали. Оказывается и в Америке есть нормальные люди, которые просто рассказывают о том, что видели.
18 мая, 06:11
afanaci afanaci
2020003
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