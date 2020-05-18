Forbes назвал самые недооцененные города России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский журнал Forbes опубликовал материал про российские города, которые оказались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга.
Автор материала Джаред Ранахан, призвав отложить из-за вспышки COVID-19 любые поездки, поставил на первое место в своем списке Екатеринбург.
Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — богатое культурное наследие. Отмечается, что одним их самых значительных исторических мест является Храм-на-Крови.
3 апреля 2019, 00:34Названы самые креативные и инновационные города России
Ранее Forbes составил рейтинг городов России (за исключением Москвы), которые совершили заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.
В тройку лидеров вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. За ними следуют Екатеринбург, Владивосток и Красноярск.