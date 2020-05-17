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2020-05-17T21:06
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В Петербург прибыл вывозной авиарейс из Австрии и Венгрии
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РИА Новости

В Петербург прибыл вывозной авиарейс из Австрии и Венгрии

21:06 17.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Вывозной авиарейс из Вены и Будапешта с россиянами на борту прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло Пулково.
Около 20 жителей Петербурга и Ленинградской области прибыли в Пулково на самолете из Вены, который по пути в Петербург сделал промежуточную остановку в Будапеште, отметили в пресс-службе Смольного. После этого самолёт вылетит в Москву.
Ранее сообщалось, что рейс "Аэрофлота" AFL2185 вылетел из Вены около 12.30 (13.30 мск), на борту - 80 граждан Российской Федерации и один гражданин ФРГ. Вылет из Будапешта должен был состояться в 15.10 (16.10 мск).
В аэропорту пассажиров рейса встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных ведомств, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прилетевших обследуют, возьмут анализы на инфекцию. Им выдадут официальное предписание о соблюдении 14-дневного карантина. При невозможности самоизоляции по месту жительства вернувшимся из-за рубежа дадут возможность провести две недели в обсерваторе в Курортном районе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пулково (аэропорт)ВенаОбщество
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