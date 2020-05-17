В Петербург прибыл вывозной авиарейс из Австрии и Венгрии

Россия своих не бросает — но именно своих

Россия своих не бросает — но именно своих

Багаж пассажиров продезинфицируют, после чего всех организованно, в сопровождении ГИБДД на автобусах отвезут к месту проживания или самоизоляции. Всю работу в режиме реального времени контролирует оперативный штаб.