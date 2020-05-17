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2020-05-17T17:14
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В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу
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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу

17:14 17.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Заявления о смене президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии по Донбассу являются отвлекающим маневром, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, таким образом украинский лидер пытается уйти от выполнения Минских соглашений.
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"Чаще слышится, что Минские соглашения будут дезавуированы. Поэтому позиция, да, поменялась, но в худшую сторону", - сказал сенатор в комментарии "360".
Парламентарий отметил, что к такому решению Зеленского подталкивают националистические силы, которые имеют влияние на Украине.
Ранее депутат украинской пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что Владимир Зеленский постепенно меняет свою стратегию по урегулированию в Донбассе. По ее словам, Киев начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.
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Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ДжабаровСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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