В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Заявления о смене президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии по Донбассу являются отвлекающим маневром, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, таким образом украинский лидер пытается уйти от выполнения Минских соглашений.
"Чаще слышится, что Минские соглашения будут дезавуированы. Поэтому позиция, да, поменялась, но в худшую сторону", - сказал сенатор в комментарии "360".
Парламентарий отметил, что к такому решению Зеленского подталкивают националистические силы, которые имеют влияние на Украине.
Ранее депутат украинской пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что Владимир Зеленский постепенно меняет свою стратегию по урегулированию в Донбассе. По ее словам, Киев начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.