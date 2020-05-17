В Британии выделили средства на центр по производству вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Правительство Великобритании выделило дополнительные 93 миллиона фунтов стерлингов для ускорения открытия центра по производству вакцины от коронавируса , говорится в сообщении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ожидается, что новый центр, строительство которого уже ведется в Оксфордшире, будет открыт летом 2021 года, что на 12 месяцев раньше, чем ранее планировалось. Ранее власти и частные инвесторы выделили на этот проект 207 миллионов фунтов стерлингов.

"Правительство инвестирует до 93 миллионов фунтов стерлингов для ускорения строительства нового Центра по производству вакцины и инновациям, который по завершению строительства будет способен производить достаточное количество доз вакцины для обслуживания всего населения Великобритании всего за шесть месяцев", - отмечается в сообщении ведомства.

Планируется, что в новом центре также будут разрабатываться и производиться вакцины от других вирусов, например, вируса гриппа.

Одновременно со строительством центра, британские власти выделили 38 миллионов фунтов стерлингов на создание временных мощностей по ускоренному производству вакцины от COVID-19. При успехе в поиске вакцины выпуск препарата может начаться уже этим летом.

Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в воскресенье в издании Mail on Sunday , несмотря на усилия, предпринимаемые в стране по борьбе с коронавирусом, поиск вакцины может не увенчаться успехом и "возможно, придется жить с этим вирусом еще какое-то время".

"Нам нужно найти новые способы борьбы с вирусом. Мы сделаем это с помощью тестирования и отслеживания - тестирования лиц, у которых есть симптомы, на наличие вируса и отслеживания контактов, которые могли быть заражены", - отметил он.

Ранее правительство Британии объявило об инвестициях 250 миллионов фунтов стерлингов на работу по созданию вакцин от коронавируса, а также обязалось финансировать в течение пяти лет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в общей сумме на 330 миллионов фунтов стерлингов. В стране также поддерживаются 27 проектов по изучению коронавируса.

По состоянию на утро воскресенья число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи человек, количество выявленных заболевших - более 240 тысяч.