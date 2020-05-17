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Распространение нового коронавируса
2020-05-17T14:07
https://ria.ru/20200517/1571575902.html
В Британии выделили средства на центр по производству вакцины от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

В Британии выделили средства на центр по производству вакцины от COVID-19

14:07 17.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании выделило дополнительные 93 миллиона фунтов стерлингов для ускорения открытия центра по производству вакцины от коронавируса, говорится в сообщении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.
Ожидается, что новый центр, строительство которого уже ведется в Оксфордшире, будет открыт летом 2021 года, что на 12 месяцев раньше, чем ранее планировалось. Ранее власти и частные инвесторы выделили на этот проект 207 миллионов фунтов стерлингов.
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"Правительство инвестирует до 93 миллионов фунтов стерлингов для ускорения строительства нового Центра по производству вакцины и инновациям, который по завершению строительства будет способен производить достаточное количество доз вакцины для обслуживания всего населения Великобритании всего за шесть месяцев", - отмечается в сообщении ведомства.
Планируется, что в новом центре также будут разрабатываться и производиться вакцины от других вирусов, например, вируса гриппа.
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Одновременно со строительством центра, британские власти выделили 38 миллионов фунтов стерлингов на создание временных мощностей по ускоренному производству вакцины от COVID-19. При успехе в поиске вакцины выпуск препарата может начаться уже этим летом.
Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной в воскресенье в издании Mail on Sunday, несмотря на усилия, предпринимаемые в стране по борьбе с коронавирусом, поиск вакцины может не увенчаться успехом и "возможно, придется жить с этим вирусом еще какое-то время".
"Нам нужно найти новые способы борьбы с вирусом. Мы сделаем это с помощью тестирования и отслеживания - тестирования лиц, у которых есть симптомы, на наличие вируса и отслеживания контактов, которые могли быть заражены", - отметил он.
Ранее правительство Британии объявило об инвестициях 250 миллионов фунтов стерлингов на работу по созданию вакцин от коронавируса, а также обязалось финансировать в течение пяти лет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в общей сумме на 330 миллионов фунтов стерлингов. В стране также поддерживаются 27 проектов по изучению коронавируса.
По состоянию на утро воскресенья число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи человек, количество выявленных заболевших - более 240 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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