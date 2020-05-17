Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-17T15:13
https://ria.ru/20200517/1571572966.html
Мирзиеев и Токаев обсудили ликвидацию последствий наводнения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570921727_31:0:1275:700_1036x0_80_0_0_e594adc2701fd9f82e8717804fb229cf.jpg
РИА Новости

Мирзиеев и Токаев обсудили ликвидацию последствий наводнения

12:37 17.05.2020 (обновлено: 15:13 17.05.2020)
12021
© Фото : МЧС Республики УзбекистанПоследствия наводнения в Сардобинском районе Узбекистана
Последствия наводнения в Сардобинском районе Узбекистана
© Фото : МЧС Республики Узбекистан
Последствия наводнения в Сардобинском районе Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре выразили удовлетворение взаимодействием двух стран при ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области Узбекистана в начале мая, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Первого мая в 5:55 (3:55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате наводнения также был причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана. Мирзиеев позднее заявил, что Ташкент готов оказать помощь соседней стране в ликвидации последствий ЧС.
Эвакуация 900 человек из-за наводнения на юге Узбекистана
14 мая, 09:36
На юге Узбекистана эвакуировали 900 человек из-за наводнения
По данным пресс-службы, Мирзиеев в начале беседы поздравил Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому казахстанскому народу.
"В ходе разговора с особым удовлетворением отмечены налаженное эффективное взаимодействие и осуществляемая практическая работа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище", — говорится в сообщении по итогам разговора.
Главы государств также отметили двустороннее сотрудничество в минимизации негативного воздействия распространения коронавирусной инфекции на торгово-экономические связи, отмечается в сообщении. "Президенты подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества по преодолению новых вызовов и общих угроз", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.
По данным узбекской стороны, в результате наводнения были эвакуированы около 90 тысяч человек, госпитализированы 56 жителей, погибли шестеро. Позднее администрация Туркестанской области Казахстана сообщила, что в республике из 14 населенных пунктов было эвакуировано более 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей. Власти Узбекистана направили в соседнюю республику на помощь более 200 спасателей, а также 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и противопожарной техники.
Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.
Сель в городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана
16 мая, 12:50
В Узбекистане число жертв наводнения выросло до шести человек
1112312
Обсудить 3
Касым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевТашкентУзбекистанКазахстанВ мире
Рекомендуем
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Сеуле рассказали, какие маски предпочитают южнокорейские граждане
Татьяна Голикова
Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19
Полиция Израиля
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Токаева
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Певица Слава выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Слава: сидим дома, и все у нас хорошо — толстеем
Сотрудник полиции
На Кубани проверят видео с вечеринкой во время самоизоляции
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Сотрудники полиции у здания Сиднейского оперного театра
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу
Американский режиссер, продюсер и сценарист Линн Шелтон
В США умерла режиссер сериала "И повсюду тлеют пожары" Линн Шелтон
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Как ни крути. Что такое палиндромы и зачем они нам
Как ни крути. Что такое палиндромы и зачем они нам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния