Мирзиеев и Токаев обсудили ликвидацию последствий наводнения

ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Президенты Казахстана Шавкат Мирзиеев и Президенты Узбекистана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре выразили удовлетворение взаимодействием двух стран при ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области Узбекистана в начале мая, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Первого мая в 5:55 (3:55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате наводнения также был причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана. Мирзиеев позднее заявил, что Ташкент готов оказать помощь соседней стране в ликвидации последствий ЧС.

По данным пресс-службы, Мирзиеев в начале беседы поздравил Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому казахстанскому народу.

"В ходе разговора с особым удовлетворением отмечены налаженное эффективное взаимодействие и осуществляемая практическая работа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище", — говорится в сообщении по итогам разговора.

Главы государств также отметили двустороннее сотрудничество в минимизации негативного воздействия распространения коронавирусной инфекции на торгово-экономические связи, отмечается в сообщении. "Президенты подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества по преодолению новых вызовов и общих угроз", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.

По данным узбекской стороны, в результате наводнения были эвакуированы около 90 тысяч человек, госпитализированы 56 жителей, погибли шестеро. Позднее администрация Туркестанской области Казахстана сообщила, что в республике из 14 населенных пунктов было эвакуировано более 31 тысячи жителей, подтоплено более 7,6 тысячи гектаров посевных площадей. Власти Узбекистана направили в соседнюю республику на помощь более 200 спасателей, а также 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и противопожарной техники.