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ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
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РИА Новости

ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году

12:18 17.05.2020 (обновлено: 13:14 17.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по географии и литературе
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единый госэкзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", - рассказала Решетникова в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Минпросвещения заявило о том, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок. В Рособрнадзоре ранее сообщали, что рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, а также проведение ЕГЭ по русскому языку в два дня.
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