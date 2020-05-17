ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единый госэкзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", - рассказала Решетникова в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Минпросвещения заявило о том, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок. В Рособрнадзоре ранее сообщали, что рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, а также проведение ЕГЭ по русскому языку в два дня.