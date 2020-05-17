Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:11
https://ria.ru/20200517/1571570070.html
В Госдуме рассказали об умершем от COVID-19 экс-сенаторе Шудегове
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571562895_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_33e23e377380ed246a082f447a14f55c.jpg
РИА Новости

В Госдуме рассказали об умершем от COVID-19 экс-сенаторе Шудегове

11:11 17.05.2020
887
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"Виктор Шудегов
Виктор Шудегов
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"
Виктор Шудегов. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, депутат Госдумы V и VI созывов от "Справедливой России" Виктор Шудегов, ушедший из жизни в субботу, был проводником политики, направленной на то, чтобы Россия обратила внимание на отечественную науку, рассказал РИА Новости замруководителя думской фракции СР Олег Шеин.
Ранее стало известно, что Шудегов на 68-м году жизни скончался от коронавируса.
"Депутаты Госдумы тех созывов, безусловно, помнят хорошо его выступления - всегда аргументированные, спокойные, уравновешенные и, вместе с тем, подталкивающие к принятию решений по вопросам, которые очень сильно беспокоили. А он как раз был проводником политики, направленной на то, чтобы российское государство обратило внимание на отечественную науку - это то, чем он жил, это то, что его тревожило, и то, чему он отдавал все свои силы", - сказал Шеин.
Он подчеркнул, что очень хорошо знал Шудегова, с которым они работали в российском парламенте: это был "интеллигентный, образованный, очень добрый человек", отличавшийся высокой степенью эмпатии и внимания к проблемам других людей.
"Уход из жизни Виктора Евграфовича - это, конечно, большое потрясение для всех людей, кто его знал. Глубоко скорбим вместе с близкими и со всеми его друзьями", - заключил Шеин.
Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртии, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртии в Совете Федерации.
С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий верхней палаты парламента. С 2007 по 2016 год работал заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Знаменитости, которые заразились коронавирусом
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

Актриса Ольга Куриленко
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
© AFP 2020 / Anthony Harvey

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
© AFP 2020 / Handout

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
© AFP 2020 / Chris Wattie

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

Футболист Каллум Хадсон-Одои
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

Глава специального секретариата по коммуникациям Бразилии Фабио Вайнгартена
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

Члены испанского парламента Ирен Монтеро и Пабло Иглесиас
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

Член парламента от Консервативной партии Великобритании Надин Доррис
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
© REUTERS / John Sibley/ File Photo

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

Главный тренер Арсенала Микель Артета
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
© REUTERS / Jason Lee/ File Photo

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

Баскетболист Руди Гобер
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
© AP Photo / Andrea Hanks

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

Билл Блэр, Джеймс Брокеншир, Келлианн Конвей, Джо Гроган, Уильям Барр, Иванка Трамп, Питер Даттон и Трейси Мартин во время встречи в Белом доме
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
© AFP 2020 / Sean Davey

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

Бывший министр внутренних дел Австралии Питер Даттон
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

Итальянский футболист, защитник клуба Ювентус Даниэль Ругани
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
200400
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет Федерации РФСправедливая РоссияГосдума РФОлег Шеин
Рекомендуем
Основатель портала tut.by Юрий Зиссер
Умер основатель белорусского новостного портала tut.by Юрий Зиссер
Машина скорой помощи
В Москве поезд насмерть сбил мужчину
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах
Врачи и пациенты с COVID-19 в Больнице
В России за сутки умерли 94 пациента с коронавирусом
Медики карантинного центра в Коммунарке
Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет
Врачи и пациентка в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
Полиция Израиля
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Скриншот страницы Елены Ваенги в Instagram
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Медицинские работники
В Подмосковье более трех тысяч человек выздоровели после коронавируса
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Ученые смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Виктор Шудегов
Миронов выразил соболезнования после смерти экс-сенатора Шудегова
Врачи в больнице
Еврокомиссия обвинила Россию в "распространении теорий заговора"
Сотрудницы в лаборатории
В Москве выявили 3855 случаев заражения коронавирусом
Больничная палата
Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Непале продлили режим изоляции до 2 июня
03:13В Доминикане продлили действие режима ЧС до 1 июня
03:11Глава Минвостока прокомментировал возможную отмену ВЭФ
03:09Россия и Киргизия обсуждают поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8
03:06"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
03:05Источник: один пусков ракеты "Союз" с космодрома Куру отложили
02:48В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС
02:39В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии
02:29Трамп заявил о большом сокращении случаев COVID-19 в США
02:27МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
02:14Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч
02:04Прибывающим в Эквадор необходимо будет доказать отсутствие коронавируса
01:51"Это страшно": Успенская сообщила о смерти близких от коронавируса
01:48Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
01:33Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
01:29В России ликвидировали 23 лесных пожара за сутки
01:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона
01:10Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
00:52Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
00:46Крушение самолета канадских ВВС сняли на видео
Лента новостейМолния