В Госдуме рассказали об умершем от COVID-19 экс-сенаторе Шудегове

Ранее стало известно, что Шудегов на 68-м году жизни скончался от коронавируса.

"Депутаты Госдумы тех созывов, безусловно, помнят хорошо его выступления - всегда аргументированные, спокойные, уравновешенные и, вместе с тем, подталкивающие к принятию решений по вопросам, которые очень сильно беспокоили. А он как раз был проводником политики, направленной на то, чтобы российское государство обратило внимание на отечественную науку - это то, чем он жил, это то, что его тревожило, и то, чему он отдавал все свои силы", - сказал Шеин.

Он подчеркнул, что очень хорошо знал Шудегова, с которым они работали в российском парламенте: это был "интеллигентный, образованный, очень добрый человек", отличавшийся высокой степенью эмпатии и внимания к проблемам других людей.

"Уход из жизни Виктора Евграфовича - это, конечно, большое потрясение для всех людей, кто его знал. Глубоко скорбим вместе с близкими и со всеми его друзьями", - заключил Шеин.

Виктор Шудегов родился в 1952 году в Удмуртии, в 2000-2001 годах занимал должность председателя Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию, с 2001 года - представитель правительства Удмуртии в Совете Федерации.

С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совфеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, а также членом комиссии по методологии реализации конституционных полномочий верхней палаты парламента. С 2007 по 2016 год работал заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.